Participación de la mujer en minería podría llegar al 13,9% en 2030

Chile

El reciente estudio elaborado por Cochilco: “Representación y caracterización de la mujer en el sector minero en Chile al año 2020” sostiene que es posible prever que la participación de la mujer en minería podría llegar a 13,9% el año 2030, considerando para ello su tasa de crecimiento en la industria y la tasa de crecimiento del total de trabajadores en el sector en los últimos cuatro años.

martes 18 de enero del 2022.- Para elaborar este informe Cochilco aplicó, el año 2020, una encuesta a empresas mineras que representan el 99,6 por ciento de la producción de cobre nacional de dicho año.

El vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, señaló que este estudio tiene como objetivo contribuir de manera sistemática al estudio de la participación laboral femenina en el sector minero.

Agregó que “si bien aún existen dificultades para aumentar la participación de la mujer en minería, frente a lo cual el Gobierno y las empresas han tomado una serie de medidas para superarlas, la brecha salarial de género es considerablemente menor que en otros sectores económicos. Existe una oportunidad de desarrollo económico por parte de las mujeres al ingresar a la minería en comparación a otros sectores de la economía”, destacó Riveros.

Otra de las conclusiones del estudio es que la participación de las mujeres se concentra en cargos relacionados con áreas no operativas, con un 42%; seguido de área mina, con un 28%; y de la concentradora, con una participación del 12%.

Respecto a los años de escolaridad, se observó que las mujeres empleadas en el sector minero presentan una mayor escolaridad promedio que en el sector no minero y, particularmente, mayor diferencia en años de escolaridad promedio entre mujeres y hombres. Una mujer en el sector minero tiene en promedio 1,2 más años de estudio que los hombres, mientras que en el sector no minero esta brecha es menor”, señaló el vicepresidente ejecutivo de Cochilco.

Por otro lado, las profesiones que presentan mayor participación femenina corresponden a carreras técnicas con un 23% e ingeniería industrial/comercial (o similar) con un 11 %.

Además, carreras como ingeniería en minas (o similares) y carreras de ingeniería en metalurgia/química (o de procesos) concentran un 13? las profesiones. Asimismo, las mujeres que no presentan profesión corresponden a un 10%.