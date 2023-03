PDAC 2023: Chile se prepara para exhibir su oferta de soluciones para la minería en Canadá

Por primera vez, un grupo de empresas de soluciones de bienes y servicios para la industria minera, formarán parte de la delegación, marcando un hito con su participación en la primera rueda de negocios en el marco de esta importante feria de exploración.

miércoles 01 de marzo del 2023.- Conectados por videoconferencia con Antofagasta, Otawa y Toronto, a través de una reunión llevada a cabo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, se desarrolló el lanzamiento oficial de la delegación nacional que participará en la convención Prospectors & Developers Association of Canada 2023 (PDAC por sus siglas en inglés).

La ceremonia fue encabezada por el Subsecretario de Minería, Willy Kracht y Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada; el Director General de ProChile, Ignacio Fernández y por el Embajador de Canadá en Chile, Michael Gort.

También asistieron representantes de las entidades públicas y privadas que estarán presentes en Toronto (Alta Ley, Sernageomin, Sonami, Cochilco, Enami e InvestChile) más ejecutivos de las empresas que formarán parte de la primera misión comercial en el marco de PDAC. Se trata de siete empresas (Mine Class, JRI Ingeniería S.A., Inversiones, Desarrollo y Asesoría en Ingeniería, Prevsis, Ingeniería y Construcciones Salas Hnos. Ltda., Pessa S.A. y Geoatacama) más la Asociación de Industriales de Antofagasta.

En su intervención, el director General de ProChile, Ignacio Fernández, destacó el rol articulador de la institución con las diversas instancias de gobierno vinculadas al tema minería e inversiones, los gremios y las empresas, para poder llevar adelante acciones de promoción, como es el caso de esta participación del país en PDAC, una de las ferias más importantes de la industria. “Estamos muy contentos porque por primera vez estamos llevando un grupo de siete empresas con alto desarrollo tecnológico para que muestren su oferta de bienes y servicios en Canadá; esperamos que les surjan nuevas oportunidades de negocios”, añadió Fernández.

“Quiero invitarles a seguir trabajando con ProChile para diversificar y agregarle valor a nuestra oferta; para seguir sumando a pequeñas y medianas empresas al comercio internacional y para poder llegar a más mercados de destino”, agregó el Director General de ProChile.

A su vez, el Subsecretario de Minería, Willy Kracht, agregó que “el negocio minero requiere de innovación y en su desarrollo, existe mucha creación de valor local que se hace en Chile. ¿Entonces por qué no mostrar que somos capaces de aportar con minerales para la transición energética y que también podemos exportar minería y formas de hacer minería? Con ese objetivo decidimos dar este año un aire nuevo a la participación de nuestro país en PDAC 2023. Vamos a Toronto con una delegación amplia para mostrar la marca Chile país minero y dar mayor visibilidad a los proveedores de la industria. Queremos posicionar la minería chilena a nivel internacional como exportadora de minería y no sólo de minerales”.

Sobre PDAC

La convención anual de PDAC es el principal evento sobre exploración minera y minería a nivel mundial. Como es habitual, se inaugura el primer domingo del mes de marzo en el Metro Toronto Convention Centre. Se estima que reúne a más de 25.000 inversionistas, analistas, ejecutivos del sector, geólogos y funcionarios gubernamentales de más de 130 países. Por su historia y tradición, la Convención anual de PDAC se ha transformado en una plataforma para establecer contactos, intercambiar ideas sobre las tendencias de la industria y descubrir nuevos avances tecnológicos aplicable a la industria.

Chile inició su participación el año 2006 con una delegación empresarial privada y desde el año 2007, contó con un pabellón en la feria. En esta oportunidad, la delegación nacional estará presente en un espacio de 56 m2 ubicado en el booth 1349, del recinto ferial. La inauguración está fijada para las 15:30 horas del domingo 5 de marzo, mientras que el Seminario “Chile: Leading a journey towards traceable, transparent and responsible mining” está fijado para las 09:00 horas del lunes 6.

Asimismo, destacan dentro del programa otras actividades organizadas por Cesco, como una sesión de networking para las 18:00 horas del mismo lunes y el Seminario Chile Continous Success a las 8:30 horas del martes 7.

Exportaciones de Chile a Canadá en 2022

Las exportaciones totales de Chile a Canadá durante el año 2022 superaron los US$ 1.362,7 millones. Esta cifra representa un 11,42% más que el año 2021 cuando las exportaciones totales alcanzaron los US$ 1.222,1 millones.

De los US$ 1.362 millones totales que Chile exportó a Canadá el año 2022, US$ 576,5 millones corresponden a bienes; US$773 millones a cobre y US$ 13,1 corresponden a servicios. Estos envíos representan aumentos de 24%, 3% y 75% que los mismos envíos durante el año 2021 respectivamente.

Los principales bienes que Chile exportó a Canadá el año 2022 son salmón y trucha, con envíos por más de US$91,9 millones (57% más que el año 2021); manufacturas de plata con envíos por más de US$ 58,5 millones (sin referencia el año 2021) y tableros de madera con envíos por más de US$ 25,8 millones, un 6% más que el año 2021.

Los principales servicios que Chile exportó a Canadá el año 2022 son de ingeniería para instalaciones de la minería extractiva del cobre con ventas por más de US$ 4,4 millones (un 279% más que el año 2021); los servicios de telecomunicaciones de portadores (carrier internacional) para llamadas telefónicas internacionales en tránsito, que se originen y terminen en el extranjero con ventas por US$ 1,7 millones (un 26% menos que el año 2021) y, en tercer lugar, los servicios de ingeniería para instalaciones de la metalurgia del cobre con ventas por más de US$ 1,3 millones (un 67% más que el año 2021).