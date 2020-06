Pequeños mineros podrán postular hasta este miércoles a los fondos PAMMA

Los interesados deberán realizar sus trámites a través de la página del Ministerio de Minería y de la Empresa Nacional de Minería.

martes 16 de junio del 2020.- Un último llamado realizó el Ministerio de Minería para que los pequeños mineros de todo el país puedan postular a los fondos del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal (PAMMA), plazo que finaliza este miércoles 17 de junio.

A raíz de la propagación de contagios de Covid-19 en el país, la cartera estableció este año la opción de postular de forma online a través de las páginas del Ministerio de Minería y de la Empresa Nacional de Minería, en donde se dispuso de los formularios necesarios para acceder a este beneficio (http://www.minmineria.cl/pamma/index.html) o, directamente, en los correos electrónicos: pammaminmineria.cl y pamma2020enami.cl

En caso de no poder efectuar el trámite vía web, los mineros podrán asistir de forma presencial, con todas las medidas de prevención sanitaria, asistiendo a las Secretarías Regionales del Ministerio de Minería y/o las Oficinas de Coordinación de Políticas Mineras que correspondan.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, destacó que “estos recursos jugarán un rol muy importante para apoyar a la pequeña minería con capacitación y equipamiento, que les permitirán tener faenas más seguras y productivas. Por eso, quiero invitar a todos los mineros del sector a realizar los trámites para acceder al PAMMA de manera online, ya que este año se dispuso esta plataforma con el fin de resguardar la salud de los postulantes y también de nuestros trabajadores en las Secretarías Regionales Ministeriales”.

Este año se aumentará el anticipo en la entrega de recursos de un 30% a un 70% para comenzar proyectos de obra minera y se abrirá la posibilidad de hacer transferencia de los recursos a las cuentas corrientes o en su defecto entrega de cheques o vale vista, en caso de ser solicitado por el postulante.

Requisitos de postulación

1. Podrá postular cualquier persona natural o jurídica, de forma individual o asociativa.

2. Deberá contar con el Formulario Único de Postulación (FUP), debidamente completado. Este año se solicitará correo electrónico y teléfono de contacto, para asistir al postulante.

3. Deberán tener el certificado de dominio vigente, que acredite su calidad de dueño de una propiedad minera, ampliando el plazo de vigencia a 6 meses.

4. En caso de arriendo de faena, se requerirá una copia simple del contrato o cualquier documento que acredite dicho acuerdo entre ambas partes.

5. Se podrá postular con Cédula de Identidad vigentes o vencidas en el año 2020.

6. El proyecto deberá contar con un Plan de Explotación y cierre vigente, en trámite o vencido con una antigüedad no superior a 6 meses.

7. No será necesario adjuntar cotización al momento de la postulación.

8. Podrán postular los mineros con padrón vigente, provisorio, o que no le vendan a la Enami

9. Se aceptarán Plan de Explotación y Cierre vigente (PEC), en trámite o incluso vencidos, junto con la copia de comprobante de ingreso de la nueva solicitud

10. Para aquellos proyectos de minería que no requieran PEC, la calidad de productor será acreditada por la Enami en la visita técnica que se realiza a la faena o con un certificado de la Asociación Gremial a la que pertenezca y/o con documentos afines (facturas, contratos, etc.).

Para conocer más antecedentes, las bases del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal estarán disponibles a través de la página web del Ministerio de Minería http://www.minmineria.cl/pamma/index.html.