Perú: Inversiones mineras superaron los US$ 424 millones en noviembre de 2024

El rubro Exploración alcanzó los US$ 52 millones, en noviembre del 2024, mostrando una variación positiva de 10.8% en contraste a lo registrado el mes anterior.

lunes 20 de enero del 2025.- El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que, las inversiones mineras en el Perú, llegaron a más de US$ 424 millones en el mes de noviembre 2024, registrando un incremento de 2.6% en comparación al mes anterior.

La inversión en el rubro Exploración fue de US$ 52 millones, en noviembre del 2024, mostrando una variación positiva de 10.8% en contraste a lo registrado en el mes anterior y un crecimiento de 9.2% respecto a lo reportado en noviembre del 2023. Asimismo, la inversión acumulada entre enero y noviembre ascendió a US$ 490 millones, evidenciando un aumento de 23.8% en comparación a similar periodo del 2023.

Respecto a los titulares mineros, el Boletín Estadístico Minero, resalta el aporte dado durante el mes de noviembre, por la Compañía Minera Antamina S.A, con una inversión de US$ 517 millones, posicionándola en primer lugar; seguida por la Minera Las Bambas S.A., con US$ 345 millones, la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. con US$ 318 millones, ocupando un tercer lugar, y finalmente Anglo American Quellaveco S.A. con US$ 300 millones. Estas cuatro empresas concentran el 35.4% de la inversión minera ejecutada a nivel nacional.

La inversión en el rubro Planta Beneficio, registró US$ 101 millones en noviembre de 2024, reflejando un crecimiento de 4.5% respecto a lo reportado en octubre del mismo año, ubicándose en primer lugar en comparación a los otros rubros de inversión, con el 22.8% de participación; y en el rubro Desarrollo y Preparación registró US$ 59.2 millones; evidenciando un incremento de 0.7% en comparación a lo reportado en octubre de 2024.

En cuanto a la inversión en Equipamiento Minero, se ejecutó US$ 88 millones, un incremento de 10.3% en comparación a lo registrado en octubre del 2024, y la suma acumulada durante enero a noviembre del 2024 ascendió a US$ 770 millones, evidenciando una variación positiva de 15.1% en comparación a similar periodo del año 2023.

Cabe destacar que, referente a la inversión ejecutada a nivel de departamentos al penúltimo mes del 2024, Moquegua se mantuvo en el primer lugar registrando un monto superior a los US$ 591 millones, Áncash con más de US$ 575 millones y Arequipa con más de US$ 466 millones, representando en conjunto el 39.1% de la inversión total ejecutada a nivel nacional.