Perú: Minera Poderosa prevé producir 981 mil onzas de oro para el 2028

Pío Carrasco, gerente de Operaciones de la compañía, afirmó que para este año se espera una inversión de US$ 195.5 millones en sostenibilidad e infraestructura.

El gerente de Operaciones en Compañía Minera Poderosa, Pío Carrasco, afirmó que la meta de la empresa es producir 981,601 onzas de oro para el 2028, a fin de darle continuidad a sus operaciones.

Durante su participación como ponente en el Encuentro Minero denominado “Poderosa: Innovación aplicada a las operaciones”, sostuvo que la minera alista exploraciones en las unidades mineras ubicadas en Marañón, Santa María, Palca, Montañitas y Rafaella, en el distrito de Pataz, región La Libertad.

“Los avances en exploraciones en perforación diamantina y labores mineras de geología permitirán recuperar los recursos minerales explotados durante los cinco años llegando a fines de 2028 a 981,601 onzas de oro”, comentó el ejecutivo en el evento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Asimismo, manifestó que, para este año, la compañía estima invertir US$ 195.5 millones en sostenibilidad e infraestructura, con el objetivo de consolidar sus operaciones. Si se compara con la inversión del año pasado (US$ 191 millones), para este 2025, el incremento es de US$ 4.5 millones más.

“El ritmo de producción es mantenernos dentro de las 1960 toneladas métricas día y tenemos un incremento en las inversiones respecto al año 2024, y si nos vamos un poco más atrás desde el 2023 que era de US$ 150 millones. Para este 2025 estamos apuntando a llegar a US$ 195.5 millones”, concluyó.