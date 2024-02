Perú otorga certificación ambiental a 15 proyectos de exploración minera con una inversión de US$ 92.7 millones

Perú

Entre los proyectos destacan la modificación mediante el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIASd) del proyecto de exploración Tambomayo en Arequipa, de Compañía de Minas Buenaventura por US$ 21 millones. La modificación del EIASd del proyecto de exploración Galeno en Cajamarca, de Lumina Copper en por US$ 10 millones.