Por una minería donde todos ganan

lunes 08 de marzo del 2021.- Hoy es 8M y como nunca, decidí no discutir ni argumentar con los que te felicitan por ser mujer o los que reclaman porque no hay día del hombre. Creo que ya llevamos varios años en esto como para tener que explicar, otra vez, cuál es el verdadero sentido de esta fecha. Así que en vez de caer en los lugares comunes sobre las dificultades que las mujeres aún enfrentan y la poca participación femenina que se da en ciertos sectores, como por ejemplo la minería o el sector energético, quiero compartir una historia con una reflexión.

Recuerdo que estaba en segundo año de universidad cuando un profesor se dirigió a las mujeres de la clase (pocas, obviamente, como casi toda carrera de ingeniería en esa época) y nos dijo “ustedes, cuando trabajen, tendrán que esforzarse para ser mejor que el mejor de los hombres”.

Un comentario que, de primera lectura, muchas personas podrían tildar como discriminatorio. Yo no lo considero así. En ningún momento se utilizaron apelativos como que no somos capaces, que las ciencias son cosa de hombres u otras frases ofensivas que no viene al caso mencionar. Para mí ese comentario fue un golpe de realidad, una advertencia que reconocía nuestra capacidad, pero también reconocía todos esos sesgos, conscientes e inconscientes, a los que nos veríamos enfrentadas.

Años más tarde y solo después de pasar por el sendero de los lamentos respecto de lo efectivamente difícil que era ser tomada en serio, me paro en una vereda totalmente diferente. Ya no estoy en la lucha de ser la mejor por sobre el mejor, ahora mi lucha feminista (el feminismo es reconocer la igualdad de capacidades, derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, jamás podría no ser feminista) es para poner en evidencia una forma distinta de ganar, una donde toda las personas ganan, esa forma llamada prosperar.

En estos años, donde siempre he participado en sectores con fuerte presencia masculina, me he dado cuenta que comentarios como el que recibimos tempranamente en la universidad, representan una forma cultural asociada a la competencia, a ser mejor que, a vivir en constante preocupación por mostrar ser más, a vitorear al que llegó a la cima y olvidar al que quedó en el camino. Afortunadamente es una forma cultural que va en retirada, gracias a la incipiente pero efectiva incorporación de mujeres a equipos de trabajo que antes eran exclusivamente de hombres, donde además de ser un valioso aporte en lo técnico, también aportan a la diversidad de puntos de vista, de relaciones y de soluciones, logrando resultados que involucran y benefician a todos.

Estas mujeres también se han encargado, fuera de sus lugares de trabajo, de romper con este sistema de competencia, al hacer suyo el antiguo proverbio africano que dice “solos vamos rápido, pero juntos llegamos más lejos”, estableciendo redes de apoyo y colaboración entre pares, en forma voluntaria y desinteresada, buscando además dar visibilidad y reconocimiento público a otras mujeres, no solo a las que ya llegaron, sino que también a las que están recorriendo el camino o recién lo empiezan.

Las mujeres que estamos en el sector minero, a lo largo y ancho de toda su cadena de valor, sabemos que aún somos pocas. Queremos que ese 8% de participación femenina en la minería crezca y trabajamos por ello. Felizmente también vemos como a esta misión se van sumando cada vez más hombres que reconocen la igualdad de capacidades y ven la ganancia que aporta la diversidad en los equipos de trabajo.

¿Hay temas pendientes? ¡por supuesto! Con solo un 8% de participación de mujeres en el sector minero hay mucho todavía por hacer, sobre todo en motivar a las mujeres a que elijan hacer carrera en la minería. Paradójicamente, las cosas que atraerían a más mujeres, como flexibilidad laboral y trabajo remoto, también benefician a los hombres, y así, de pasada, todos ganan nuevamente.