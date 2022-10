Presidenta de WIM: «Las empresas mineras y proveedoras realizan esfuerzos para avanzar en la inclusión de mujeres»

Tamara Leves valoró que «ya van unos cinco años en que se están colocando metas desafiantes, objetivos de corto y mediano plazo, presupuestos y acciones concretas que apuntan en esa dirección».

Tamara Leves, presidenta de Woman in Mining (WIM) Chile valoró los avances que se empiezan a dar en la industria, con un aumento de presencia femenina que debe seguir creciendo a futuro.

Antofagastina e ingeniera comercial de la Universidad Católica del Norte con más de 25 años de experiencia laboral en minería, Leves ha trabajado en Minera Escondida-BHP, División Gabriela Mistral, Casa Matriz de Codelco y actualmente en División Radomiro Tomic.

Pero su principal labor actual es impulsar de la incorporación y mantención de mujeres en el sector minero, como parte de un grupo de pioneras que se atrevieron a soñar en grande y mirar a la minería como un lugar para trabajar, desarrollarse y ser referentes.

Ese ha sido su principal anhelo durante años y el motor que la mueve desde que asumió en 2019 como presidenta de Women in Mining (WIM) Chile, organización internacional no gubernamental presente en países como Australia, Canadá, Reino Unido, Perú, México, y Chile.

¿Por qué decidió aceptar este desafío y cuáles eran sus principales motivaciones?

Ingresé a Codelco el 2011 y en esa época era Directora de Abastecimiento en Minera Gaby. Como muchos saben, la división fue pionera en certificarse en la Norma Chilena 3262 Gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal” y en mi rol de abastecimiento, participé activamente en su realización. Pero no me quedé tranquila con saber la norma y me gusta conocer las cosas desde el origen, así poder opinar y aportar desde un conocimiento experto. Así entré a estudiar un Diplomado en Estudios de Género en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y durante ese camino, me di cuenta que muchas cosas que me habían pasado en mi vida y que de alguna manera me hacían sentir que no calzaba, tenían un nombre y que no tenía que ver conmigo, sino con la cultura alrededor mío.

Esa fue mi motivación entrar a WIM el 2015, para entregar conocimiento entre las colegas que llegan a la ONG buscando respuestas, experiencias vividas como mujeres que lo más seguro compartimos muchas, como la maternidad, el turno por ejemplo, y animarlas a seguir sus sueños, a no claudicar, a que tengan autonomía económica que les dará la independencia de decidir… Y de ahí no he parado.

¿Cuál es el principal objetivo de WIM y qué proyecto destacaría por su impacto y relevancia?

Uno de los objetivos más importantes que tiene la ONG es visibilizar mujeres del ecosistema minero, en los distintos cargos o roles que puedan desempeñar. Para ello, realizamos una convocatoria para el proyecto WIM Chile 2021 denominado «100 Mujeres Inspiradoras de la Minería Chilena», cuyo objetivo es destacar el talento y las obras de mujeres que inspiran a través de toda la cadena de valor de la minería en Chile, en un libro que compiló sus historias.

Una mujer WIM 100 es una mujer que inspira a través de sus acciones y el impacto de ellas, creándose así seis categorías de postulación: liderazgo, innovación, trayectoria, talento emergente, sustentabilidad y educación. Cada una de ellas destaca a mujeres que con sus aportes, sus ejemplos, su propia historia, atraen a más mujeres a la industria y promueven que otras mujeres puedan ver la minería como una industria viable para trabajar, permanecer y desarrollarse.

¿Qué planes tienen para el corto, mediano y largo plazo?

Participamos en la creación de la Política Nacional Minera 2050, en la mesa de relaciones laborales. Se propuso lograr una participación laboral femenina del 20% al 2030 y de un 35% al 2050. Por lo tanto, tenemos un gran desafío para atraer, desarrollar y retener talento femenino en la industria. En este mismo sentido, hemos puesto a disposición de la autoridad el 3ª Estudio de Mujer y Minería, que Women in Mining Chile desarrolla en conjunto con la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo, que ofrece un diagnóstico sectorial para conocer en mayor profundidad los obstáculos que deben superar las mujeres en la minería, así como también las buenas prácticas laborales que permiten la permanencia femenina en el área y que nos entregará información robusta y certera para proponer políticas a las empresas y la industria.

Creemos relevante que las empresas trabajen para la eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres y en la misma línea, el Gobierno de Chile ratificó el lunes 29 de Agosto el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de la firma de un proyecto de ley que apoya un ambiente laboral libre de violencia y acoso.

¿Cómo califica el último estudio Mujer y Minería 2022 que revela que las mujeres en el sector más que doblaron su presencia en áreas gerenciales y ya llegan casi al 18%?

Tenemos la convicción que las empresas mineras y proveedoras del sector están conscientes de la responsabilidad que nos compete en la equidad de género y están realizando grandes esfuerzos para avanzar en la inclusión de mujeres en la industria. Ya van unos cinco años que están colocando metas desafiantes, objetivos de corto y mediano plazo, presupuestos y acciones concretas que apuntan en esa dirección.

El aumento de mujeres ejecutivas por cierto es un gran avance, porque implica un desarrollo de carrera y una palanca para que se queden. Aún nos faltan ejecutivas en cargos como gerentas generales, gerentas de mina, presidentas de compañías y directorios. Las mujeres hoy no están en todos los espacios de poder y continuamos con estructuras muy marcadas por la presencia masculina en los cargos de primera línea.

Hemos impulsado y liderado la idea de una política pública para generar una Ley de Cuotas y Paridad en las empresas que forman parte de este ecosistema y somos ambiciosas, porque queremos desafiar a todas las empresas para que -en un plazo de 6 años- puedan implementar sus directorios el 40 por ciento de las integrantes sean mujeres

¿Cuál cree que es el principal aporte de la mujer en esta materia?

La minería es una industria que está en permanente evolución, tecnificación e innovación, con leyes cada vez más bajas tenemos objetivos de aumentar la productividad, disminuir la exposición de las personas a los riesgos y ganarnos la licencia para operar por lo que tenemos que hacerla más sustentable y sostenible en el tiempo. Las mujeres juegan un papel fundamental en ello y tenemos que pensarla de una manera que sea compatible con sus vidas personales y profesionales. Es así que hemos diseñado en conjunto con el Centro de Innovación de la Universidad Católica y Siemens, una Academia de Digitalización Minera para Mujeres que busca promover el conocimiento hacia la transformación digital y nivelar el conocimiento para que sea una herramienta de empleabilidad futura y polifuncionalidad.

Esta experiencia ha sido extremadamente valorada por las 45 alumnas que están aprendiendo temáticas vinculadas a las seis dimensiones de la innovación: cultura/mindset, estrategia de innovación, estructura organizacional, instalación de capacidades, captura y uso de datos para la toma de decisiones y asociatividad. También trabajan en su liderazgo y en networking, elementos necesarios para su desarrollo personal y profesional.

¿En qué otras áreas la mujer puede aportar con su visión y conocimientos?

Creo firmemente que las mujeres pueden aportar con su visión, conocimientos y experiencia en todas las áreas profesionales, es decir, hoy, en 2022, no debería haber un espacio donde las mujeres nos podamos desarrollar, influir y trabajar. Lo importante es que junto a los distintos actores del sector público y privado colaboremos para que estos espacios y oportunidades se generen y así logremos una sociedad donde la equidad y la representación no sean temas que en los que existan brechas significativas.