Primer episodio de Copper Matters se centró en la certificación de producción responsable de cobre

La iniciativa organizada en conjunto por Cesco y CRU, cuenta con el apoyo de la International Copper Association. El segundo episodio de esta serie de webinars será el 21 de julio.

jueves 09 de julio del 2020.- Con el fin de conocer en detalle el nuevo sistema de certificación para garantizar la producción responsable de cobre denominado The Copper Mark, y que fue lanzado en marzo de este año, se realizó el primer episodio de Copper Matters, una serie de webinars organizados por Cesco y CRU, y que contó con la participación de más de 300 personas.

La instancia contó con la participación de Michèle Brülhart, Directora Ejecutiva de The Copper Mark, Georgina Hallett, Chief of Staff de la Bolsa de Metales de Londres y de Alan Chirgwin, VP of Sales and Marketing for Copper and Diamonds, Rio Tinto.

“¿Cómo podemos verificar que efectivamente el cobre se está produciendo de manera responsable? y ¿cómo podemos ayudar a los productores a comunicar sus buenas prácticas tanto a sus clientes como a sus inversionistas? Para eso es que The Copper Mark ha definido qué significa la producción responsable y, a partir de otros estándares, hemos creado uno que incluye 32 criterios relacionados a aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, entre otros”, explicó Michèle Brülhart durante su intervención.

La especialistas añadió que “abarcamos desde la integridad empresarial hasta el trabajo infantil, los derechos humanos, la biodiversidad, la emisión de gases de efecto invernadero, o la gestión de relaves, cubriendo todos los temas principales, y nuestra visión es ayudar a la industria del cobre a aplicar estas buenas prácticas, medirlas, comunicarlas y ser reconocido por eso”.

Por su parte, Georgina Hallett de la Bolsa de Metales de Londres explicó cómo la entidad ha adoptado el requisito de abastecimiento responsable de metales y que, luego de escuchar a las 50 firmas que trabajan con ellos, decidieron que debían jugar un rol protagónico en el proceso. “Es nuestra responsabilidad ser líderes para la industria. Somos una parte central de la industria de metales, así que tuvimos la oportunidad de brindar una solución que reconoce las idiosincrasias del mercado de metales, y The Copper Mark nos facilita esa tarea”, aseguró.