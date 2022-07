Primer trimestre: producción de Pampa Norte aumentó 31% respecto de 2021

La unidad de negocios de BHP, que incluye las operaciones de Spence y Cerro Colorado, produjo un total de 68,2 mil toneladas de cobre fino en el período enero-marzo.

Un total de 68,2 mil toneladas de cobre fino produjo en el primer trimestre Pampa Norte, la unidad de negocios de BHP que reúne a Spence, ubicada en la Región de Antofagasta, y Cerro Colorado, en la Región de Tarapacá.

La cifra significó un incremento de 31% respecto de las 52,0 mil toneladas del año anterior.

Minera Spence

La producción de cobre de Minera Spence alcanzó un total de 56,6 mil toneladas de cobre fino. La cifra es un 49% superior a la del mismo periodo de 2021, cuando la producción fue de 38,1 mil toneladas, principalmente debido a la mayor cantidad de mineral procesado en la concentradora.

Los ingresos ordinarios asociados a ventas sumaron US$ 516 millones, lo que representó un incremento de 77% en comparación al mismo periodo del año 2021. Esto se debió fundamentalmente al mayor precio del cobre y a la mayor producción.

Los costos (excluidos costos financieros netos) fueron de US$ 338 millones, lo que significó un incremento de 98% en relación a 2021, mayormente por la mayor producción.

El resultado por actividades de la operación fue un ingreso de US$ 179 millones, lo que representó un aumento del 48% debido a las razones mencionadas anteriormente.

Entre enero y marzo Spence contabilizó impuestos a la renta por un total de US$ 44 millones, un 45% más que en el año 2021, lo que se explica básicamente por el aumento de los ingresos.

Adicionalmente pagó US$ 9 millones en impuestos por distribución de dividendos La ganancia neta del periodo, en consecuencia, fue de US$ 116 millones, un 41% más que a la obtenida en igual período de 2021.

Compañía Minera Cerro Colorado

La producción de cobre de Cerro Colorado en el primer trimestre alcanzó un total de 11,6 mil toneladas de cobre fino. La cifra fue un 17% menor a la de 2021, cuando la producción fue de 13,9 mil toneladas, básicamente debido a la disminución programada del nivel de actividad, iniciada en julio de 2020, para asegurar la viabilidad de la operación hasta el cierre en diciembre de 2023.

Los ingresos ordinarios asociados a ventas sumaron US$ 108 millones, lo que representó una disminución de 9% en comparación al mismo periodo del año 2021, debido principalmente al menor nivel de ventas.

Los costos (excluidos costos financieros netos) fueron de US$ 65 millones, un incremento de 4% en relación a igual periodo de 2021.

El resultado de las actividades de operación fue una utilidad de US$ 43 millones, en comparación con US$ 56 millones en 2021.

Entre enero y marzo de 2022 Cerro Colorado contabilizó impuestos a la renta e impuesto específico minero por un total de US$ 3 millones. En igual periodo de 2021 Cerro Colorado no contabilizó impuestos a la renta e impuesto específico minero debido a que se encontraba en situación de pérdida tributaria. La utilidad neta del periodo, en consecuencia, fue de US$ 37 millones.