Producción de cobre de Anglo American llega a las 147.100 toneladas en el primer trimestre

La producción de la minera cayó un 9%, como consecuencia del efecto de la menor producción prevista de Los Bronces, causada por la persistencia de las condiciones de sequía que afectan a la zona central de Chile.

viernes 24 de abril del 2020.- Anglo American dio a conocer el informe de producción correspondiente al primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2020.

El documento expuesto por la minera detalla que la producción de cobre disminuyó un 9%, alcanzando las 147.100 toneladas, en gran medida por efecto de la menor producción prevista de Los Bronces, causada por la persistencia de las condiciones de sequía que afectan a la zona central de Chile, lo que fue parcialmente compensado por el sólido desempeño de planta que mantuvo Collahuasi.

En este periodo, la producción de Los Bronces disminuyó un 25%, llegando a 68.700 toneladas, y se registró una disminución de 42% en el procesamiento de la planta (7 millones de toneladas vs. 12 millones de toneladas), debido a la menor disponibilidad de agua, disminución que fue parcialmente neutralizada por las mayores leyes previstas (1,0% vs. 0,8%). La zona central de Chile continúa enfrentando condiciones climáticas sin precedentes dada la sequía que la afecta, la más extensa de la que haya registro.

En Collahuasi, la producción atribuible aumentó un 16%, reportando 66.500 toneladas, lo que se explica por el mayor procesamiento de planta (14 millones de toneladas vs. 13 millones de toneladas) y la mayor recuperación de cobre registrada (89,1% vs. 86,3%), debido a las labores de optimización y mejora de planta realizadas durante 2019, así como a las mayores leyes previstas (1,20% vs 1,16%).