Producción de cobre de Anglo American reporta un leve aumento de 5% en el segundo trimestre

La producción en el periodo alcanzó las 166.800 toneladas superando las 159.100 registradas en el mismo periodo de 2019.

En medio del contexto nacional e internacional de crisis sanitaria producto del Covid-19, la minera Anglo American informó que la producción de cobre experimentó un leve aumento de 5% durante el segundo trimestre alcanzando las 166.800 toneladas.

Por medio de un comunicado, la empresa detalló que este resultado se debe “al sostenido sólido desempeño de planta logrado por Collahuasi, que fue parcialmente contrarrestado por la menor producción prevista de Los Bronces, debido a la menor disponibilidad hídrica producto de la sequía sin precedentes de la zona central de Chile”.

“No se espera que las medidas adoptadas para hacer frente al Covid-19, como reducir la presencia de trabajadores, pero preservando la integridad de largo plazo de los activos, que apuntan a proteger a las personas y comunidades, tengan un impacto significativo en la producción de 2020”, añadió la firma.

El detalle

Yendo al desglose, la producción de Los Bronces disminuyó en 12%, a 80.700 toneladas, mientras que una disminución de 15% en el procesamiento de planta (10 millones de toneladas vs. 12 millones de toneladas) por causa de la menor disponibilidad de agua, fue parcialmente neutralizada por las mayores leyes previstas (0,85% vs 0,81%).

En Collahuasi la producción atribuible aumentó en 38%, a 75.700 toneladas, un récord histórico para la operación, que se explica por el mayor procesamiento de planta (14 millones de toneladas vs. 12 millones de toneladas) y por la recuperación de cobre récord registrada (92,0% vs. 87,3%), lo que refleja el efecto de los proyectos de mejora de planta implementados durante 2019, así como las mayores leyes previstas (1,31% vs. 1,21%).

En tanto, la producción de El Soldado descendió un 21%, a 10.400 toneladas, como resultado de las menores leyes (0,76% vs. 0.92 %).

Los volúmenes de venta del 1S de 2020, que totalizaron 293.800, se vieron afectados por cierres temporales de puertos en Chile, debido a fuertes marejadas que restringieron la disponibilidad de embarcaciones en junio pasado. El precio promedio de realización de estas ventas fue de 250c/lb (5.512/t), lo que coincide en términos generales con el precio promedio de la Bolsa de Metales de Londres (LME).

Proyección de producción

Anglo American indicó que la proyección de la producción para el año se mantiene invariable en 620.000 – 670.000 toneladas, sujeta a la disponibilidad hídrica y a los efectos de la pandemia del coronavirus.