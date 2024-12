Producción de Spence | BHP alcanza 187,6 mil toneladas entre enero y septiembre de 2024

Los ingresos ordinarios asociados a ventas sumaron aproximadamente US$1,917 millones, lo que representó un aumento de 14% en comparación a igual periodo de 2023.

La producción de cobre de Spence en el periodo enero – septiembre 2024, alcanzó un total de 187,6 mil toneladas, compuesta por 114,6 mil toneladas de cobre pagable en concentrados y 73 mil toneladas de cátodos de cobre. La cifra total es similar a la obtenida en igual periodo de 2023, cuando la producción total fue de 186,1 mil toneladas.

Los ingresos ordinarios asociados a ventas sumaron aproximadamente US$1,917 millones, lo que representó un aumento de 14% en comparación a igual periodo de 2023, explicado principalmente por incremento en el precio del cobre.

Los costos —excluidos costos financieros netos— fueron de US$ 1,414 millones, lo que representó un aumento de un 12% en comparación a igual periodo de 2023, cuando llegaron a US$ 1,268 millones.

En consecuencia, el resultado por actividades de la operación fue un ingreso de US$ 503 millones, cifra que representa un aumento del 20% en comparación con los US$ 418 millones obtenidos en igual periodo de 2023, esto principalmente por el mejor precio del cobre en el periodo 2024.

Entre enero y septiembre de 2024, Spence contabilizó gastos por impuestos por un total de US$ 149 millones, cifra que es similar a la de igual periodo en 2023.

La ganancia neta del periodo fue de US$ 391 millones, 37% superior a la obtenida en igual período de 2023, debido a las razones mencionadas anteriormente.

Cerro Colorado | BHP

Durante el periodo enero a septiembre de 2024, la compañía no tuvo producción de cobre debido al cese de operaciones programado que ocurrió en diciembre de 2023. Debido a lo anterior, en el periodo actual, Cerro Colorado | BHP no tuvo ingresos por venta, lo que contrasta con los ingresos obtenidos en el periodo enero a septiembre de 2023, cuando llegaron a US$291 millones.

Los costos (excluidos costos financieros netos) para el periodo enero a septiembre de 2024 fueron de US$ 112 millones, lo que representa una disminución de 64% en relación a igual periodo de 2023, explicado principalmente por no existir costo de venta debido al cese de operaciones mencionado anteriormente.

El resultado de las actividades de operación fue la pérdida de US$ 112 millones, en comparación con una pérdida de US$ 22 millones en 2023 debido a las razones mencionadas anteriormente.

Entre enero y septiembre de 2024 Cerro Colorado contabilizó un beneficio fiscal por un total de US$ 3 millones, explicado principalmente por ajustes de impuestos de años anteriores lo que contrasta con los US$ 8 millones contabilizados como beneficio fiscal en igual periodo de 2023. Cabe señalar que la sociedad se encuentra en posición de pérdida tributaria, por lo que no se espera un pago de impuestos de primera categoría ni royalty minero por las actividades del ejercicio comercial 2024.

La pérdida neta del periodo, en consecuencia, fue de US$ 119 millones.

Resumen de resultados enero-septiembre 2024 Pampa Norte | BHP

–Producción de cobre fino: 187,6 mil toneladas

-Resultados operacionales: US$ 391 millones

-Impuestos contabilizados (gasto): US$ 146 millones

-Total ganancias: US$ 272 millones