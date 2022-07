Proveedores mineros alertan sobre los riesgos de la propuesta constitucional para el sector

El director ejecutivo de Aprimin, Sergio Hernández, analizó algunos de los lineamientos del texto y cómo se relacionan el gremio.

martes 05 de julio del 2022.- Con el fin de debatir en torno a la actualidad nacional y el fin del proceso constituyente, del cual emanó la propuesta de texto que se entregó el pasado lunes 4 de julio, el director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), Sergio Hernández analizó los riesgos que afectarían al sector de aprobarse la futura Constitución de la República de Chile en el plebiscito de salida a realizarse el domingo 4 de septiembre.

Derechos de agua

En cuanto a la industria minera, Hernández expuso que “se terminan los derechos de agua en forma inmediata; no hay norma transitoria que postergue la decisión de esta norma constitucional. Es decir, diez días después de eventualmente aprobada la Constitución, todas las concesiones de agua pasan a ser autorizaciones de uso, ni siquiera de goce, sin posibilidad de comercializarla y solo para el fin que estén pedidas”.

El director ejecutivo de Aprimin hizo hincapié en que el sector minero está invirtiendo en plantas desaladoras de agua de mar para abastecer a las faenas, pero también para comercializarla a un precio más conveniente para las comunidades aledañas. De acuerdo con Hernández, lo anterior desincentivará la inversión para este tipo de plantas.

El directivo añadió que no quedó establecida protección a la propiedad industrial, solo para los derechos de autor intelectual, científico y artístico, lo cual es considerado por el director ejecutivo de Aprimin como “otro sesgo más a la creación de valor agregado e innovación en los procesos productivos”.

Estatuto minero

Respecto del estatuto minero consagrado en el texto constitucional, Hernández analizó el desequilibrio que se da en los elementos de la sustentabilidad: lo económico, social y ambiental, en favor de este último, lo que atenta contra la sustentabilidad misma.

En lo directamente minero, mencionó que se repite el mismo precepto constitucional de 1971, considerando al Estado como dueño absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, pero agrega “de las sustancias metálicas y no metálicas. O sea, si el Estado es dueño inalienable de las sustancias metálicas y no metálicas ¿cómo se va a vender el mineral?, porque inalienable significa que no se puede enajenar ni transferir, ni onerosa ni gratuitamente”.

“Por lo tanto, una persona cualquiera por acción popular puede solicitar a un tribunal que revise esto y puede producir momentáneamente la paralización de la minería estatal y privada”.