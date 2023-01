Proyecto Anillo adjudicado a UAI estudió el uso de energías renovables en la transición energética chilena

El proyecto estuvo a cargo de un equipo de investigadores UAI , el cual se extendió por tres años e involucró fondos por 450 millones de pesos.

jueves 12 de enero del 2023.- Con el propósito de estudiar la adaptación de los sistemas energéticos chilenos al cambio climático, en diciembre de 2020 un grupo de académicos e investigadores de la Universidad Adolfo Ibáñez, Facultad de Ingeniería y Ciencias y Escuela de Negocios, se adjudicaron el Proyecto Anillo ACT-192094, que analizó diversos aspectos para evaluar el uso de energías renovables en la transición energética con miras a alcanzar una reducción significativa (o total) de emisiones de CO2 hasta 2050.

El grupo estuvo compuesto por Tito Homem-de-Mello, académico de la Escuela de Negocios UAI; Javiera Barrera, Roberto Cominetti, Eduardo Moreno, Daniel Olivares y Francisca Jalil-Vega, académicos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI.

Los ejes de investigación fueron la cuantificación de la incertidumbre del clima para usar fuentes renovables tales como eólicas, hidrológicas y solares en los sistemas energéticos (para proveer electricidad y calefacción), la planificación energética para definir la mejor inversión en la matriz energética con cero emisiones de CO2 en 2050, y el impacto de las energías renovables en los mercados eléctricos.

Al respecto, Tito Homem-de-Mello, director del proyecto y miembro del Centro de Transición Energética (CENTRA) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI, destacó las proyecciones de los resultados de este estudio como contribución no sólo a la toma de decisiones en materia de políticas públicas energéticas, sino también de inversión en proyectos de investigación e innovación por parte de universidades y de la misma industria.

«Chile necesita que hoy se tomen decisiones sin saber con certeza lo que sucederá mañana en materia energética. Para cuantificar la incertidumbre del futuro uso de energías limpias alternativas usamos modelos matemáticos sofisticados, de modo de entender esos procesos y generar soluciones predictivas apoyados en datos obtenidos de distintas fuentes académicas y del Ministerio de Energía. Por ejemplo, los modelos toman en cuenta la correlación temporal y espacial entre plantas de energía renovables, las cuales dependen del clima, que ya supone un desafío matemático importante», especificó el académico.

Por su parte, Carlos Toro, jefe de la Unidad de Planificación Energética e Innovación del Ministerio de Energía, señaló que “alcanzar la carbono neutralidad antes del 2050 es un desafío país que requiere del trabajo conjunto entre los diferentes agentes de la sociedad, en particular, el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil. En ese sentido, la investigación, el desarrollo y la innovación son la base del trabajo técnico que nos encamina hacia un futuro sostenible. Esta búsqueda continua por encontrar las mejores soluciones, y además educar sobre las consecuencias por la inacción frente al cambio climático, es una responsabilidad de todos sectores”, destacó

El cierre de este proyecto Anillo ANID se realizará con el seminario «Desafíos y herramientas para la adaptación de los sistemas de energía al cambio climático», el viernes 20 de enero, entre 8:30 y 12.30 horas, en formato presencial (UAI Sede Errázuriz, ubicada en Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes).

El encuentro además contará con la participación del invitado noruego Asgeir Tomasgard, profesor de la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), director del Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (FME NTRANS) ; de Francisco Muñoz, ex-académico UAI y actual director de investigación en Generadoras de Chile AG; de Renato Cabrera, decano interino de Facultad de Ingeniería y Ciencias; y de Juan Carlos Jobet, decano de la Escuela de Negocios UAI, ex ministro de Minería y Energía.