Proyecto de Minera Centinela favorecerá inserción laboral de 40 vecinas y vecinos de Sierra Gorda

En la ceremonia de cierre del proyecto sus participantes recibieron las certificaciones que les permitirán potenciar sus oportunidades como proveedores locales y ampliar sus horizontes laborales.

‘Educación Universal’ es el nombre del proyecto que busca fortalecer la inserción laboral de 40 personas, propuesto por la comunidad de Sierra Gorda y presentado al programa Diálogos para el Desarrollo que impulsa Minera Centinela.

La iniciativa presentada y elegida para su implementación por los vecinos y vecinas de la comuna, permitió que 24 personas pudieran capacitarse en ‘Técnicas de Mecánica Automotriz en Inyección Diesel’, y que otras 16 fueran beneficiarias del curso ‘Aplicación de Técnicas de Manipulación de Alimentos y Banquetería’.

Nataly Saavedra, participante del proyecto, valoró sus nuevas herramientas que le permitirán planificar un evento, implementar elementos decorativos y realizar montajes de banquetería de acuerdo a la normativa vigente. “Yo no sabía mucho de cocina, y me interesaba más la preparación de eventos, pero poco a poco me fui encantando de este rubro en su conjunto”. Actualmente posee los conocimientos para habilitarse como proveedora de eventos y coctelería.

Similar opinión tiene Ariel Alarcón, quien asistió a 80 horas de capacitación en mecánica e inyección diésel: “Me sirve mucho, porque yo trabajo en un campo laboral relacionado con mecánica, y es una acreditación que da cuenta de lo que he aprendido”.

En ese grupo también estuvo Mercedes Terceros, quien valoró la modalidad vespertina de los talleres, “porque la mayoría de nosotros trabajamos de día, así que el horario de tarde noche fue una muy buena alternativa para ordenar nuestros tiempos”.

Gustavo Rojas, gestor del proyecto Educación Universal, que ya en su primera etapa permitió enseñar mecánica básica en modalidad online y presencial el año 2022. Hoy sabe que, gracias al proyecto que presentó junto a sus pares, la comunidad está más preparada para su inserción laboral. “Nuestra idea al impulsar este proyecto es que la mejor forma de desarrollarnos es educándonos, y estamos muy satisfechos con el resultado”, recalcó.

Soluciones colectivas

La subgerenta de Asuntos Públicos Norte de Antofagasta Minerals, Claudia Pacheco, precisó que el programa Diálogos para el Desarrollo de Minera Centinela se basa en generar diálogos abierto y la participación comunitaria, desde la identificación de las oportunidades, hasta la creación de las soluciones y su implementación. “Ello da lugar a la co-creación de proyectos, que además son presentados, priorizados y evaluados por la propia comunidad, con apoyo profesional. Luego son votados y finalmente ejecutados en conjunto, generando un círculo virtuoso con efectos muy positivos para Sierra Gorda”.

La cuarta versión de Diálogos para el Desarrollo, implementada con el apoyo de la Municipalidad de Sierra Gorda y con la ejecución de Fundación La Semilla, también está concretando iniciativas que aportarán en la construcción de cierres perimetrales domiciliarios para adultos mayores y en la recuperación del denominado “Pulmón Verde” de la localidad, ubicado a un costado de la planta de tratamiento de aguas servidas.