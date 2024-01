Radomiro Tomic destaca sus principales hitos en materia de seguridad y producción durante 2023

Chile

En reunión con supervisores y línea directiva, el gerente general de Radomiro Tomic destacó los hitos más importantes del año: el inicio del proyecto de lixiviación clorurada, las primeras perforadoras telecomandadas en la corporación y recibir reconocimientos internacionales como el máximo galardón Shingo y el The Chain of Custody del sello The Copper Mark, entre muchos otros hitos anuales.