Ratifican la prioridad del Puerto Exterior de San Antonio como obra clave en la Macrozona Central

Esta importante obra de infraestructura portuaria contempla una inversión de US $4.000 millones y permitirá generar 2.000 puestos de trabajo.

lunes 21 de octubre del 2024.- En el marco de una nueva sesión de la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico (Conalog), autoridades de Gobierno firmaron un acuerdo ratificando la prioridad del desarrollo de Puerto Exterior San Antonio, proyecto estratégico para el sistema portuario de Chile.

La cita reunió al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; al ministro de Hacienda, Mario Marcel; al ministro de Economía, Nicolás Grau; al subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, y la presidenta del Sistema de Empresas Públicas, Paulina Soriano, quienes relevaron los alcances de la obra de infraestructura portuaria, la que permitirá ampliar de manera considerable la capacidad logística del Puerto San Antonio, así como aportar a la configuración de la Red Logística de la Macrozona Central, la que también incluye la ampliación de Puerto Valparaíso.

“Gracias a este proyecto, así como los que en paralelo lideran EFE y la Dirección General de Obras Públicas con los concesionarios de las dos rutas, nuestro país tendrá una cadena logística mucho más eficiente, ya que involucra el mejoramiento y ampliación de la red ferroviaria, pero también una mejor gestión en el transporte de carga que realizan los camiones. Esto porque se estima que la capacidad de transferencia de Puerto Exterior se sitúe en 6 millones de TEU al año, lo que, por supuesto, exige mejorar los estándares de recepción y traslado de contenedores”, afirmó el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel subrayó la importancia de empujar con decisión las obras portuarias para la macrozona central: “desarrollar el Puerto Exterior de San Antonio así como ampliar el Puerto de Valparaíso significarán una inversión aproximada de US$4.800 millones. Nuestro compromiso es impulsar estas obras estratégicas para estar preparados para la demanda futura aumentando la capacidad de carga de importación y exportación, y apoyar el turismo con una zona preferente para la llegada de cruceros, lo que sin lugar a dudas elevará la competitividad del país y la calidad de vida de sus habitantes”.

Cabe recordar que Puerto Exterior San Antonio contempla la construcción de dos terminales (Terminal Mar y Terminal Tierra) y tendrá una inversión total de US $4.000 millones, de los cuales un 35% (US $1.500) corresponde a fondos estatales, mientras que el otro 65% (US $2.500) será invertido por dos concesionarias.

El proyecto está dividido en cuatro etapas y su construcción generará cerca de 2.200 puestos de trabajo. Actualmente, Puerto San Antonio tiene una capacidad de transferencia de 2,5 millones de TEU (contenedores) al año. Con la habilitación de Puerto Exterior, esa cifra se triplicará (8,5 millones de TEU/año), y además permitirá abrir cerca de 2.000 empleos en plena operación.

En tanto, el ministro Grau celebró la firma de este acuerdo, señalando “es una muy buena noticia, la expansión del Puerto Externo de San Antonio, no sólo aumentará la capacidad portuaria de la Región de Valparaíso, sino que además mejorará la competitividad y crecimiento de nuestra economía, potenciando la generación de una cartera de inversiones públicas y privadas en la zona”.

Obras complementarias a Puerto Exterior San Antonio

La construcción de esta obra portuaria se enmarca en la configuración de la Red Logística de la Macrozona Central, la que articula proyectos para asegurar la capacidad del sistema en sus distintos eslabones (vial, ferroviario y portuario) e incluye: el Terminal Intermodal Barrancas, el que aumentará cinco veces la transferencia de carga desde y hacia los terminales del puerto; el Corredor Ferroviario de Carga Santiago-San Antonio, el que permitirá mejorar y ampliar la capacidad de transporte de contenedores por ferrocarril; obras de mejoramiento y ampliación de las rutas 78 y 66 (Camino de La Fruta), para así aumentar la calidad del servicio y prevenir siniestros viales; y una nueva zona de regulación de frecuencia para camiones denominada Alto San Antonio, que habilitará un espacio de espera seguro y que ayudará a reducir la congestión en los alrededores del terminal.

Puerto Exterior San Antonio es un proyecto prioritario y estratégico para el Estado que permitirá aumentar la competitividad de la economía chilena, a través de una gestión más eficiente de las importaciones y exportaciones de materias primas y productos para el abastecimiento. La primera etapa entraría en operación en 2036.