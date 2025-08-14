Resultados financieros respaldan planes de crecimiento de Antofagasta Minerals

El presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, destacó los avances de los proyectos de inversión y señaló que la compañía se está posicionando como una de las empresas de mayor crecimiento entre los productores de cobre, con un aumento en la producción previsto de más del 30% en el mediano plazo.

Los resultados financieros del primer semestre del año 2025, dados a conocer esta mañana, respaldan los planes de inversión que está impulsando Antofagasta Minerals para lograr un aumento de producción en el mediano plazo, indicó Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals.

“Nuestro programa de crecimiento sigue progresando tanto en Los Pelambres como en Centinela, con una inversión que se espera crezca en la segunda mitad del año. Las obras de construcción avanzan de acuerdo con sus cronogramas y, de esta forma, Antofagasta Minerals se está posicionando como una de las empresas con mayor crecimiento entre los productores de cobre, con un aumento en la producción previsto de más del 30 % en el mediano plazo”, aseguró.

Durante los primeros seis meses del año, el Grupo Minero mantuvo sus buenos resultados en seguridad, nuevamente operando sin fatalidades y con tasas de frecuencia de lesiones que se mantienen en niveles bajos. “Como siempre, la salud y seguridad de todas las personas que trabajan con nosotros es la principal prioridad del Grupo”, recalcó el ejecutivo.

En cuanto a las inversiones requeridas para seguir creciendo, el ejecutivo destacó que el Grupo mantiene la disciplina en cuanto al uso de sus inversiones y su caja, lo que es clave para contribuir a satisfacer la creciente demanda mundial de cobre.

“La demanda sigue fortaleciéndose, respaldada por tendencias estructurales a largo plazo como la seguridad energética, la electrificación, el auge de la inteligencia artificial, las redes inteligentes y la infraestructura de datos, todas ellas intensivas en uso de cobre. Mientras tanto, la oferta sigue enfrentándose a crecientes limitaciones, con desafíos técnicos y retrasos en la entrega de permisos, lo que limita su crecimiento”, sostuvo Iván Arriagada.

Los ingresos obtenidos por Antofagasta Minerals durante el primer semestre de 2025 aumentaron en 29% respecto al mismo período del año anterior debido a mejores precios y una mayor producción de cobre y oro. Gracias a esta mayor producción, sumada a menores costos y una disciplina para operar de manera más eficiente, el EBITDA fue de US$2.234,2 millones.