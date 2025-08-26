Schwager alcanza récord de ingresos y fortalece su atractivo bursátil

La empresa reforzó su presencia en minería con la adjudicación de contratos en Lundin-Caserones y la partida de las operaciones de Schwager PowerTech en Antofagasta, en alianza con la japonesa Denyo.

Schwager informó sus resultados financieros al cierre del primer semestre del 2025, registrando ingresos por MM$47.460. Esta cifra representa un alza de 3,2% respecto al mismo período del año anterior y constituye el mayor nivel alcanzado en su historia. La utilidad neta consolidada ascendió a MM$2.333 (+5,4% a/a), mientras que la utilidad atribuible a los propietarios de la controladora creció 29,9%, alcanzando los MM$1.824, reflejando un mayor control de las filiales estratégicas.

El Ebitda del período totalizó MM$4.931 (+2,2% a/a), equivalente a un margen Ebitda de 10,4% sobre las ventas, lo cual es consistente con la eficiencia en la ejecución de los contratos adjudicados y ratificando una capacidad robusta de generación de flujo operativo.

El gerente general de Schwager, Alex Acosta, destacó que “los resultados financieros alcanzados este semestre consolidan la posición de Schwager en el mercado y responden a nuestra visión estratégica”.

Además, agregó que la compañía tiene como objetivo “seguir fortaleciendo la confianza de clientes, colaboradores y accionistas, avanzando hacia una minería del futuro que combine productividad, seguridad, innovación y sostenibilidad.”

En cuanto a la principal filial, Schwager Service S.A., se consolida como un relevante operador en las soluciones y servicios a la minería, registró ingresos por MM$43.261 y una utilidad de MM$2.312, impulsada por la ejecución de nuevos contratos adjudicados durante el primer semestre. Ademas, posee un robusto backlog de contratos por ejecutar que alcanza MM$257.264 al 2030.

En paralelo, la empresa potenció su negocio minero con el inicio de operaciones de Schwager Powertech en Antofagasta, fruto de la alianza con la japonesa Denyo, que la acredita como distribuidor en Chile y Perú de sus equipos electrógenos.