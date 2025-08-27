Se inauguró la VII versión de la Feria de Exploraciones y Minas, Fexmin 2025

Con ministros de Minería y energía de diversos países comenzó la feria con un gran marco de público.

miércoles 27 de agosto del 2025.- La Feria de Exploración y Minas, Fexmin 2025, fue inaugurada con gran éxito en la ciudad Santiago, con la presencia de ministros de minería y energía de diversos países. Entre los destacados presentes se encontraba la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams.

El evento contó con la participación de importantes inversionistas, geólogos y mineros, quienes se reunieron para discutir las últimas tendencias y avances en el sector minero y de exploración geológica. Durante la primera jornada de Fexmin 2025, se dictaron conferencias de gran interés para el país y el sector, abordando temas clave “Tendencias Relevantes para la Actividad Minera Actual: Minería en Medio de una era de Transiciones Globales”; “Potencial Geológico de Minerales Críticos en Chile”; “Análisis de la Exploración e Incentivos a la Inversión Minera. Experiencias Extranjeras y Recomendaciones para Chile”; y proyectos como el “Crecimiento del Proyecto Costa Fuego y Potencial del Nuevo Descubrimiento La Verde”; Salares Altoandinos: Desafíos Futuros, entre otros.

En la oportunidad, la presidenta de Fexmin 2025, Patricia Narváez dio la bienvenida a los asistentes. “Los recibimos con el mejor ánimo y con nuestro siempre optimismo y seguridad en la gran fortaleza geológica de nuestro país que nos permite soñar en nuevos depósitos mineros que permitan proyectar la Minería del futuro”, dijo.

Indicó que esta Feria es la ventana con la que se muestra el quehacer y resultados de todo tipo de exploradores y los depósitos encontrados y por encontrar. “Lo hacemos en esta fiesta y reunión anual, junto con las empresas que nos acompañan en sus novedosos stands, que nos asegura que seguiremos siendo un país minero líder, no solo en producción de minerales, sino que también en el uso de nuevas tecnologías que nos permitan ser un ejemplo de minería sustentable, con el medio ambiente y con la sociedad en que se encuentra y sobre todo con la participación de todos ustedes”, aseveró.

Agregó que los grandes cambios que conlleva el esfuerzo por paliar el cambio climático y polución, que preveíamos muy acelerado, se van a realizar, no cabe duda, pero con un ritmo más lento, lo que da tiempo para una mejor planificación de las políticas mineras que sustenten el papel que desempeñará Chile en el desarrollo de la electromovilidad y el cambio a energías más a fines con la protección medioambiental.

“Actualmente, nuestra tarea de exploradores, de por si riesgosa, se ve dificultada por los numerosos obstáculos que encontramos en el camino, reglamentos y normativas excesivos y poco claros que complican su aplicación, y la oposición de comunidades y de la ciudadanía, producto del desconocimiento y falta de cultura minera, paradoja de un país minero”, señaló Narváez.

Además, dijo que no todo es problema, los precios de los principales minerales que se producen en Chile se han mantenido a pesar de la inestable situación global y confían que la creciente necesidad de minerales que se requiere para avanzar en energías limpias y electromovilidad permita recuperar el impulso en las exploraciones greenfields, y avanzar en los prospectos ya iniciados.

“Confiamos en que nuevas políticas públicas que incentiven la exploración serán implementadas por las actuales autoridades y las siguientes que gobernarán al país el año próximo, así como continuar con el esfuerzo de reducir y ordenar la excesiva reglamentación minera y medioambiental. También esperamos que se inicie la exploración marina, primero con una legislación adecuada y conocimiento geológico de nuestro territorio submarino, y que finalmente se cuente con una política minera amplia, inclusiva y de visión de futuro, que nos permita, en mejores condiciones y con reglas claras hacer nuestra tarea de exploradores en pro del crecimiento y proyección de la Minería”, concluyó la presidenta de Fexmin 2025.

Finalmente, Narváez indicó que se alegra de los éxitos en exploraciones de nuestros vecinos argentinos. “Ahora que los clústeres están de moda, deberíamos iniciar una agrupación de exploradores de América del Sur, para empezar, es una idea y un desafío que nos espera”, concluyó Patricia Narváez.

Mejores condiciones para la exploración

En la oportunidad, la presidenta del Colegio de Geólogos de Chile, Claudia López, destacó la importancia que tiene Fexmin. “Representa fielmente nuestro compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de la minería nacional. Esta feria nos recuerda la urgencia de impulsar con decisión la exploración “greenfield”, la única que garantiza la minería del futuro. No podemos esperar a que se agoten los yacimientos actuales; el mundo ya enfrenta una creciente demanda de minerales, que se intensificará a medida que avancemos en el proceso de descarbonización y transición hacia energías limpias”, dijo.

López agregó que Chile tiene una responsabilidad y una oportunidad histórica: ser un proveedor clave de cobre, litio y minerales críticos, entre ellos las tierras raras, indispensables para esta transformación global. “Pero para lograrlo, se necesita comprender que somos un país minero y, como tal, debemos recuperar las fortalezas que alguna vez tuvo nuestra exploración: condiciones favorables para la inversión, incentivos claros, normativas estables y una política de largo plazo que trascienda intereses políticos coyunturales”, aseveró.

Por ello, indicó que Fexmin es precisamente ese espacio que permite mostrar las iniciativas y trabajos de los geólogos en la búsqueda de nuevas riquezas minerales, reafirmando el lugar de Chile como primer productor mundial de cobre.

“En la reciente PDAC de Canadá, Fexmin fue reconocida como la feria minera de Chile, una verdadera plataforma para visibilizar nuestro gran potencial geológico y proyectar al mundo que seguimos siendo un país atractivo para la exploración, con prospectos y proyectos serios, confiables e interesantes”, informó y añadió que aquí convergen exploradores, pequeños y medianos mineros, empresarios e inversionistas, generando un espacio de encuentro que potencia proyectos en todas las etapas de la exploración y les da continuidad con nuevas oportunidades de inversión.

“Como Colegio de Geólogos de Chile, nos sentimos profundamente orgullosos de esta feria, que crece y se consolida en cada edición. Nuestra meta es seguir posicionando a Fexmin como una feria de carácter internacional, capaz de convocar proyectos de toda Sudamérica y de transformarse en un punto de encuentro estratégico para la minería de la región”, concluyó la presidenta del Colegio de Geólogos de Chile, Claudia López.

Cabe destacar que Fexmin se desarrollará hasta el 28 de agosto con más conferencias y presentación de proyectos, los que pueden revisar en: https://fexmin.cl/#programa, y con la exhibición de nuevas tecnologías, además de servicios y productos para la exploración y minería en los diversos stand que se han dispuesto para ello.

No hay minería sin exploración

A cargo de la ministra de Minería, Aurora Williams estuvo la inauguración de la Fexmin, quien destacó no solo la importancia de la feria, sino que también de la exploración, ya que sin ella dijo que no existiría la minería.

“Fexmin 2025 se desarrolla en un contexto global exigido por aumentar la provisión de minerales críticos, con conflictos geopolíticos y además, con flujos comerciales que están cambiando paradigmas. En ese contexto, de mayor dificultad, en el año 2024, la exploración minera mundial alcanzó una inversión de 12.484 millones de dólares, un 2,2% menos que en el 2023, debido a la competencia entre países y a que las grandes mineras priorizaron ampliar operaciones existentes”, informó Williams.

La ministra precisó que Chile lidera a nivel global la exploración de cobre, con 637,4 millones de dólares, equivalentes al 27,4% del presupuesto mundial destinado a este mineral. En el caso del litio, ha alcanzado el sexto lugar global, con 26 prospectos identificados, de los cuales 22 se encuentran activos.

Agregó que el gobierno tiene plena conciencia de que la exploración es la semilla que asegura el abastecimiento futuro y la competitividad de nuestra minería. “Por eso, como Ministerio de Minería hemos impulsado acciones concretas: desde la modernización de procesos para otorgar concesiones y permisos, hasta el fortalecimiento de los instrumentos de información geológica y el apoyo a la innovación en exploración, facilitando que empresas junior y grandes compañías puedan avanzar con certeza y transparencia”, dijo.

Williams precisó, que ante el contexto de competencia global, hay que redoblar los esfuerzos por atraer inversión, fortalecer la colaboración público-privada y garantizar que las reglas del juego sigan siendo claras, estables y confiables.

“Eventos como Fexmin cumplen un rol fundamental en ese propósito. Aquí se encuentran quienes sueñan y trabajan para descubrir el próximo gran yacimiento, quienes desarrollan tecnologías para explorar con menor impacto ambiental y quienes apuestan por Chile como destino de inversión. Ese es nuestro compromiso como Gobierno: asegurar que Chile siga siendo un país líder en minería, reconocido tanto por lo que produce como por la forma en como produce, con mirada de largo plazo y responsabilidad hacia las generaciones que vendrán”, concluyó la ministra de Minería Aurora Williams.