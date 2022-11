Seminario Cesco analizará las últimas tendencias en economía circular para la minería

La actividad se desarrollará el próximo 6 de diciembre y contará con expertos y expertas que analizarán cómo incorporar la circularidad a la industria, sus desafíos y los aspectos regulatorios a considerar en esta transición.

Frente a los desafíos que implica la lucha contra el cambio climático, los minerales y metales serán clave para dar paso a economías más verdes, de la mano de la transición energética y la electromovilidad.

El cobre tendrá un rol protagónico, y se espera que su demanda alcance las 33,5 millones de toneladas a 2030 de acuerdo a estimaciones del CRU.

Ante nuevas exigencias del mercado y la sociedad en su conjunto, la industria deberá aplicar mecanismos y tecnologías para ser más responsable con el medio ambiente y las comunidades. Esto debe ser un esfuerzo conjunto y colaborativo, integrando toda la cadena de valor tanto aguas arriba como aguas abajo, incorporando modelos circulares.

Es en ese marco, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), realizará el próximo 6 de diciembre a las 08:30 horas el seminario híbrido Más allá del reciclaje: Economía circular para la minería del futuro.

La actividad contará con la participación de expertos y expertas nacionales e internacionales, donde se analizarán las últimas tendencias en la materia, los desafíos de incorporar la circularidad en las operaciones y los aspectos regulatorios a considerar en esta transición, además del rol de la industria minera del cobre en un mundo más circular.

El encuentro, que se desarrollará en el Hotel DoubleTree by Hilton Kennedy (Av. Pdte. Kennedy 4422, Vitacura), contará con la participación de Andreé Henríquez de CircularTec; Carlos Arriagada de Collahuasi; Jordi Puig, Head of Mining Technology Kiruna LKAB; Alan Young, de Materials Efficiency Research Group Canada; Michele Brulhart, directora ejecutiva de The Copper Mark; y Erik Heimlich, Head of Base Metals Supply CRU, entre otros.