Senadores conocen detalles de la Estrategia Nacional del Litio a la espera del ingreso de proyecto de ley

Los congresistas expresaron sus dudas de que sea Codelco la empresa que deba negociar con las interesadas en invertir en el salar de Atacama y hoy intermediar con SQM y Albemarle.

lunes 15 de mayo del 2023.- Haciendo énfasis en la necesidad de revisar con cuidado qué actor del Estado negociará con los inversionistas interesados en el negocio, los integrantes de la Comisión de Minería y Energía conocieron la Estrategia Nacional del Litio dada a conocer por la titular de la cartera, Marcela Hernando.

En la pasada sesión, los legisladores escucharon antecedentes de dicha política, principalmente respecto a la pronta presentación de un proyecto de ley que crea la Empresa Nacional del Litio.

La secretaria de Estado despejó que la norma ingresaría no antes de octubre de este año puesto que “la primera etapa comienza en junio con el proceso de diálogo con las comunidades donde se emplazan los salares, los pueblos originarios, los gobiernos locales, los académicos y todos aquellos quieran participar. En octubre se sistematizará dicha información para confeccionar el proyecto”.

Respecto a los cuestionamientos de diversos sectores sobre la estatización de este mineral no metálico, la autoridad aseguró que “la empresa no representa una suerte de estatización, no se hará cargo de producir litio sino que estará presente en todo el ciclo -catastro de salares, explotación, tratamiento y generación de productos-. Es la forma como se involucra el Estado facilitando el encadenamiento productivo y fomentando la investigación”.

A modo de hitos, el ministerio detalló que tras la creación de la citada empresa se creará una red de salares protegidos, luego se modernizará el marco institucional y posteriormente, se creará el Instituto de Tecnología y de Investigación Pública del Litio y Salares.

Tras esta acción, el Estado se incorporará en la actividad productiva del salar de Atacama donde actualmente las empresas SQM y Albemarle desarrollan faenas de explotación manteniendo contratos vigentes hasta el 2030, la primera; y hasta el 2043, la segunda.

Codelco es la empresa que representará al Estado en esta labor, por lo que negociará con estas compañías el desarrollo de las faenas actuales como las futuras con éstas u otros oferentes. De todas formas, la ministra Hernando reafirmó que “se respetarán los contratos vigentes. Codelco liderará las conversaciones para el posterior desarrollo del salar”.

Otras preocupaciones expresadas por la Comisión, dijeron relación con el sentido de oportunidad que deben tener las políticas de este mercado. Argumentaron indicando que “en la actualidad Chile representa el 32% de la producción mundial de litio, pero el escenario internacional es atractivo para los inversores, de manera que se requieren decisiones en el corto plazo. La tramitación de un proyecto de ley es lenta y aún más la instalación de institucionalidad”.