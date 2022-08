Congreso Internacional de Minería de Tarapacá albergó más de 550 reuniones de negocios

Tras dos jornadas de encuentros entre actores clave del ecosistema minero local, finalizó la séptima versión del CIMIT 2022.

Con más de 500 participantes durante sus dos jornadas se llevó a cabo el Séptimo Congreso Internacional de Minería de Tarapacá CIMIT 2022, organizado por la Secretaría Regional Ministerial de Minería de Tarapacá y ejecutado por la Asociación de Industriales de Iquique y El Tamarugal.

Más de 70 empresas locales participaron por día, quienes se reunieron con 9 mandantes y concretaron más de 550 reuniones de negocios entre ambas jornadas. Las grandes empresas que participaron este año fueron Minera Doña Inés de Collahuasi, SQM, BHP Cerro Colorado, Teck Quebrada Blanca, Compañía Minera Cordillera, SPL y Bechtel.

El subsecretario de Minería, Willy Kracht, indicó que «este tipo de actividades, marca una tremenda contribución a la discusión que se tiene sobre el tema minero a nivel regional, y también a nivel nacional. Valoro que concurran los esfuerzos de entidades como la Asociación de Industriales de Iquique y también de Centros de Formación Técnico Profesional, donde nosotros vemos el interés por parte de la industria, en avanzar en incorporar más mano de obra local».

«Eso creo que tiene un gran potencial para relevar la importancia que tiene el desarrollo minero en la región de Tarapacá. Los números dicen que es la actividad económica más importante, no obstante, no es lo que uno ve de buenas a primeras en la región, no se reconoce siempre como una región minera, entonces actividades como esta permiten relevarla», agregó.

El seremi de Minería, Wladimir Astudillo, indicó que «para nosotros es muy importante el desarrollo de este Congreso Internacional, porque lo buscamos nosotros como Ministerio es fortalecer este sentido de identidad minera acá en la región. Creemos que lo tenemos que hacer de manera orgánica, en donde relacionamos tanto a la academia con la industria, donde relacionemos también a los proveedores con las compañías, y también es importante que nosotros, como sector público, también nos relacionemos y hagamos nuestro aporte».

«Entendemos que hay muchas inquietudes sobre la minería en la región, pero como ministerio reconocemos que somos una región minera, por tanto el compromiso es para que la minería en la región se desarrolle, por tanto estas instancias, sin dudas, van en esa dirección», añadió.

El gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal, Marcos Gómez, afirmó que «después de dos años de tener que vernos las caras a través de las pantallas, sin duda que el retorno a la presencialidad potencia la intermediación laboral y la vinculación de las empresas locales. El hecho de tener estas actividades masivas, genera en la población una ponderación real del aporte social que tiene la minería, lo cual se traduce en más y mejores empleos, en oportunidades para las empresas, y en un mayor desarrollo e innovación en la región. Quedaron planteados varios desafíos que debemos trabajar entre los gremios, el gobierno y las empresas, y este es el gran aporte que dejó el CIMIT 2022».

Feria laboral

La Feria Laboral #YoCotratoLocal convocó a cientos de personas quienes fueron a postular a los diversos puestos de trabajo y prácticas laborales disponibles.

En esta oportunidad, estuvieron presentes 27 empresas con stand, además de la participación de otras 15, las cuales hicieron recepción de curriculums en el stand de la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal.

En total, fueron más de 1.800 puestos laborales a disposición de la comunidad para su postulación, y se contó con un aforo de más de 500 personas por día.