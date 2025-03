SernamEG otorga Sello Iguala Conciliación a Enap por sus avances en equidad de género

Este reconocimiento certifica a la empresa estatal en la norma NCh3262:2021 que promueve la igualdad de género y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dio un importante paso con la equidad de género al recibir para su Casa Matriz el Sello Iguala Conciliación de parte del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). Esta distinción fue entregada por la directora del servicio, Priscilla Carrasco, a la presidenta del directorio de la empresa estatal, Gloria Maldonado, y el gerente general, Julio Friedmann.

“En Enap, reconocemos que la equidad de género, la diversidad y la inclusión no son solo principios fundamentales, sino pilares estratégicos para nuestro desarrollo y el del país. Como empresa clave para Chile, tenemos la responsabilidad de ser un modelo en estas materias, promoviendo un entorno donde cada persona pueda desarrollarse plenamente, sin barreras ni limitaciones. Sabemos que aún queda camino por recorrer, pero seguiremos impulsando políticas y acciones que consoliden un futuro donde la equidad no sea un objetivo, sino una realidad cotidiana para todas y todos”, dijo Gloria Maldonado.

Este reconocimiento refleja el trabajo de Enap por una mayor equidad de género e inclusión y llega tras la certificación en la Casa Matriz en la normativa “NCh3262:2021: Gestión de la igualdad de género y conciliación de la vida laboral, personal y familiar”.

La directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, afirmó que para el servicio es un honor entregar la certificación a “una empresa que tiene un valor público tremendamente importante para el desarrollo de Chile. El que se incorporen buenas prácticas laborales, ideas de conciliación de la vida laboral y familiar es fundamental para el desarrollo institucional”, sostuvo. Asimismo, destacó que “si bien el directorio de Enap ha puesto energía y énfasis en los temas que son parte de la obligatoriedad, sin duda lo más importante es que estén convencidos de que ésta es la línea para mejorar la organización, la institucionalidad y la calidad de vida de quienes trabajan y aportan al país, siendo un ejemplo para otras empresas públicas y privadas”.

“La certificación de Enap en la norma 3262 es un avance del que me siento orgullosa, ya que da continuidad a un trabajo que me correspondió iniciar siendo ministra de la Mujer. No obstante, aún hay brechas como la baja tasa de mujeres en la compañía, especialmente en roles jerárquicos superiores, y avanzar en corresponsabilidad, sumando a los trabajadores a períodos más extensos de postnatal”, señaló la directora de la estatal Laura Albornoz y ex ministra del entonces Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).

La directora Ximena Corbo aseguró que “conseguir la certificación de la Norma 3262 en nuestra Casa Matriz y el aumento en el número de mujeres en los distintos estamentos marcan con convicción el camino de equidad que estamos siguiendo en Enap”.

Definiciones corporativas

Como parte de su estrategia de negocio, Enap cuenta con un programa de Diversidad, Inclusión y Equidad de Género. Al alero de esta definición corporativa, la participación femenina alcanza a 484 mujeres en las instalaciones en Chile, Ecuador, Argentina y Egipto.

También ha aumentado significativamente la contratación de mujeres, alcanzando en 2024 el 27? los nuevos ingresos. Para garantizar su óptima integración y desarrollo, la empresa ha adecuado su infraestructura y condiciones de habitabilidad en todas las unidades de negocio, incluyendo salas de lactancia, baños y vestidores.

Julio Friedmann, señaló que “cada año hemos ido buscando aumentar la contratación de mujeres, por la capacidad que tienen de fortalecer una cultura colaborativa, anclada en el respeto y la inclusión. Este sello fue alcanzado tras una rigurosa auditoría que incluyó la revisión de políticas, directrices y procedimientos internos, por lo que representa un importante hito en la estrategia de sostenibilidad de Enap”.

Tras este primer sello, en 2025 las refinerías Aconcagua y Bío Bío iniciarán sus procesos de certificación para continuar el 2026 en Enap Magallanes.