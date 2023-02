Sistema de gestión de energía sería la estrategia para avanzar hacia una minería verde

Chile debe transformar su actual minería a una baja en emisiones, para ello es fundamental el uso de la tecnología y la innovación.

Dentro de los grandes desafíos que presenta la minería del siglo XXI, está la sustentabilidad, ya que, al ser una de las actividades económicas claves del desarrollo, debe asegurar tanto las condiciones actuales como futuras para las personas.

La CEO y fundadora de EMMA Energy, María Luisa Lozano, explicó que la minería tiene grandes retos de cara a ser una industria sustentable y transformarse hacia una minería verde. “Hace un par de años atrás, no muchos, se pensaba que se podía subsistir con sólo lo económico y que eso pagaría todo lo demás, pero ya ha quedado claro que no es así, y que la minería no puede desligarse de lo sustentable para continuar sus operaciones”.

Y agregó que “la sustentabilidad económica ahora está supeditada a establecer una buena relación con las comunidades, algo que va más allá de la tradicional Responsabilidad Social Empresarial, sino que a preservar y regenerar los ecosistemas en los que está inserta la actividad minera”.

Mirando los procesos, su envergadura, antigüedad y forma de operar, es posible mejorar en un 20% el consumo energético. Con un sistema de gestión de la energía, no solo es posible acelerar la transición energética, si no también reducir los gases del efecto invernadero que se generan por el consumo de energía..

Respecto a la situación global, la fundadora de EMMA enfatizó que existirán múltiples beneficios para las mineras al incorporar data analytics y procesos de gestión al consumo de energía “a nivel global estamos saturados de buenas intenciones y muy poca claridad sobre las acciones y sus efectos. Uno de los beneficios de hacer esta gestión de manera digital,es que nos permite mostrar la transparencia de los procesos, tener certezas del impacto de las acciones y generar confianza. Es la única manera de que sigamos avanzando hacia el desarrollo sustentable”, mencionó.

Sobre el trabajo de las mineras en nuestro país, existen muchos objetivos por cumplir. “Además del acercamiento con las comunidades y reencantar a las personas con la actividad, tenemos grandes desafíos en agua, relaves y descarbonización, siendo el uso de la energía la clave. Es por esto, que Chile debe transformar su actual minería hacia una minería verde y sustentable, pero para ello es importante el uso de la tecnología y la innovación y esa, es la única forma de lograrlo”, concluyó María Luisa Lozano.