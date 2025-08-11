Sonami congrega a autoridades, empresas y trabajadores para conmemorar el Día del Minero y la Minera en Petorca

Con la participación de los ministros Williams y Boccardo, la ceremonia recordó al vicepresidente de Sonami, Francisco Araya, y a los seis mineros víctimas del accidente en El Teniente.

lunes 11 de agosto del 2025.- La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y la Asociación Gremial Minera de Petorca conmemoraron junto a los ministros de Trabajo y Minería, Giorgio Boccardo y Aurora Williams, respectivamente, el Día del Minero y la Minera, en la comuna de Petorca, Región de Valparaíso.

Mineros, empresarios y autoridades de la industria se reunieron para honrar a quienes dedican su vida a una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de Chile.

La jornada inició con una misa en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, dedicada a los mineros fallecidos en el accidente de El Teniente (Paulo Marín, Gonzalo Núñez, Carlos Arancibia, Jean Miranda, Alex Araya y Moisés Pavez) y a la reciente pérdida del vicepresidente de Sonami, Francisco Araya. Durante la ceremonia religiosa, el presidente de Sonami también elevó oraciones por las 13 personas fallecidas en el rubro durante el primer semestre del año y por quienes han liderado el gremio en períodos anteriores.

Posteriormente, más de 100 personas participaron en un cóctel y almuerzo de camaradería realizado en el Salón Cultural de Petorca, instancia que fortaleció los lazos de respeto, cercanía y solidaridad de la comunidad minera.

“Así como San Lorenzo, debemos pensar en todas las personas en que la minería impacta, esa es la verdadera riqueza, para dar valor a la vida y a las personas. Nosotros estamos convencidos de que la minería cambia la vida de muchas familias, que pueden crecer y desarrollarse tanto social como económicamente. Esta instancia nos invita a reconocer el aporte fundamental que realiza la pequeña, mediana y gran minería al desarrollo de nuestro país, especialmente en Petorca, cuna de una rica tradición minera”, destacó Jorge Riesco, presidente de Sonami.

“Conmemoramos el Día del Minero y la Minera, establecido por una ley de 2024. Estamos en un momento de reflexión profunda, como probablemente se está viviendo en todas las faenas de Chile. Esta reflexión corresponde a la salud y seguridad en los próximos años, temas fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestra industria”, señaló la ministra de Minería, Aurora Williams.

“Quiero agradecer a Sonami por esta invitación y su labor en potenciar los diversos segmentos de la minería. Como gobierno hemos estado desplegados con el objetivo de asegurar que se cumplan todos los estándares para que nuestros mineros y mineras puedan hacer sus labores esenciales con los estándares de seguridad correspondientes. La minería es una actividad sustancial para el desarrollo de Chile y el bienestar de sus habitantes”, afirmó por su parte el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo.

Premios San Lorenzo: reconocimiento a la excelencia minera regional

Durante la ceremonia, se entregaron los tradicionales premios “San Lorenzo”, distinción que reconoce a personas y empresas destacadas del sector minero en la Región de Valparaíso, valorando su contribución al desarrollo local, la innovación y las buenas prácticas en la industria.

Este año, los premiados fueron cuatro. En primer lugar, la Faena El Soldado de Anglo American, por el desarrollo de un destacado centro de innovación tecnológica, parte de su estrategia FutureSmart Mining, que busca anticiparse a los desafíos de la minería del futuro con operaciones más seguras, sostenibles y eficientes.

El segundo reconocimiento fue para la Compañía Minera La Patagua, que este año celebra 100 años de trayectoria y ha mantenido un compromiso firme con la sostenibilidad y el desarrollo de valor compartido junto a sus colaboradores, comunidades y medioambiente.

Se reconoció también a dos pequeños productores miembros de la Asociación Gremial Minera de Petorca, Luis Tapia Villa y Alfredo Queiroz Gallardo, por su compromiso con la defensa de la minería local, el desarrollo del territorio y la representación de los intereses de los pequeños productores de la provincia.

Finalmente, Sonami entregó además dos reconocimientos especiales. El primero, a Nelson Saavedra Quiroz, productor minero de Cabildo, por su destacada trayectoria local y gremial, y por ser un impulsor de buenas prácticas en nuestra minería regional. Mientras que el segundo, fue un homenaje póstumo al vicepresidente Francisco Araya Quiroz, el cual fue recibido por sus hijos y nieto.

Sonami, como principal referente de los intereses de la minería en Chile, continuará impulsando iniciativas que fortalezcan el desarrollo del sector, promuevan la inversión y contribuyan al progreso de las comunidades mineras en todo el territorio nacional.