SONAMI expuso sus preocupaciones a la Presidenta de la Convención Constituyente

Diego Hernández expresó su decepción por la decisión de este organismo de desechar la iniciativa Popular de Norme de Compromiso Minero permitiendo una exposición de apenas 5 minutos.

La Mesa Directiva de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), encabezada por Diego Hernández, sostuvo una reunión telemática con la presidenta de la Convención Constituyente, María Elisa Quinteros, ocasión en que el gremio tuvo la oportunidad de exponer sus preocupaciones relacionadas con el proceso constituyente para proponer una nueva carta magna, en especial el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente de la CC.

El presidente de SONAMI estuvo acompañado por el vicepresidente y representante de la pequeña minería, Francisco Araya; el secretario general, Carlos Claussen, y el gerente general, Felipe Celedón.

Cabe recordar que en el marco del proceso de participación ciudadana, la Iniciativa Popular de Norma presentada por Compromiso Minero, con el patrocinio de SONAMI y más de 90 organizaciones, obtuvo más de 24 mil adhesiones, no obstante la Comisión de Medioambiente la rechazó sin argumentación de por medio y permitió una exposición de la misma de sólo 5 minutos.

Diego Hernández expresó su decepción por esta decisión de la instancia de la Convención. “Esa actitud no refleja la expectativa sobre el proceso. Uno efectivamente se toma en serio la iniciativa popular de norma, trabaja y finalmente se aprueba o se rechaza por otros motivos que no conocemos. Hemos visto que hay otras con menos firmas y que están orientadas a la nacionalización y que nosotros creemos que no favorecen a la minería, y lo peor es que han sido aprobadas. Esa es la preocupación, cómo la Convención quiere que uno tenga lealtad con ellos y que sea una Convención de todos?”, se preguntó el directivo.

Por su parte, el vicepresidente Francisco Araya, junto con lamentar la decisión de la Comisión de Medio Ambiente de rechazar la IPN de Compromiso Minero, dijo que “se ha ido generando gran incertidumbre en una industria donde la gran, mediana y pequeña minería son la base de una alianza que ha sido fundamental en el desarrollo del país y será clave en los desafíos futuros que tendremos que enfrentar.

Especialmente para la pequeña minería, por su mayor fragilidad, es de vital importancia poder seguir constituyendo concesiones mineras bajo un esquema que dé certezas, así como derechos y obligaciones del concesionario”, agregó.

Ante esto la presidenta, María Elisa Quinteros, señaló que desconoce las razones por las que se rechazó la iniciativa. Sin embargo, explicó que durante este jueves y viernes se votarán en particular, en la Comisión de Medioambiente, los bloques que faltan y que incluyen materias mineras, entre ellas la nacionalización, y que el lunes tendrán listos los informes, los que serán votados en el pleno las próximas semanas.

En ese sentido, Quinteros invitó a la SONAMI a hacer observaciones al informe final de la Comisión. “Los invito a mirar el informe completo y en este ambiente constructivo que queremos tener bilateralmente nos puedan enviar sus observaciones y propuestas como Sociedad Nacional de Minería, para distribuirlos en el pleno y en la Comisión también”, indicó Quinteros. Además, recalcó que “Chile es un país de tradición minera y hay que buscar ese equilibrio entre esta nueva construcción de sociedad y sería iluso pensar que la minería va a desaparecer del país”, concluyó.