Sonami valora acuerdo entre Anglo American y Codelco para potenciar el desarrollo del distrito minero Andina – Los Bronces

La alianza alcanzada entre ambas empresas busca concretar un Plan Minero Conjunto que permitiría incrementar la producción del distrito en cerca de 120 mil toneladas de cobre fino promedio anual, entre 2030 y 2051.

viernes 21 de febrero del 2025.- El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, valoró el acuerdo alcanzado entre Anglo American y Codelco para trabajar en una alianza que permita impulsar el desarrollo del distrito minero Andina – Los Bronces, a través de la ejecución de un Plan Minero Conjunto entre los años 2030 y 2051.

“Como Sonami valoramos la suscripción de este Memorándum de Entendimiento (MOU) porque demuestra la capacidad que tiene la industria de dialogar, trabajar conjuntamente y alcanzar consensos que permitan la continuidad y el desarrollo sostenible de esta actividad tan relevante para la economía del país. Como federación gremial hemos sido enfáticos en señalar la necesidad de que Chile aumente sus niveles de producción, que se han mantenido estancados durante los últimos 20 años, y así mantener nuestra posición de liderazgo en el mercado del cobre; por lo tanto, cualquier iniciativa que vaya en esa línea es favorable para la industria y para Chile”, enfatizó Riesco.

El representante de la industria sostuvo que “nosotros estamos permanentemente promoviendo la cooperación entre los diversos actores del sector, en que por razones geográficas u operativas puede haber sinergias que favorezcan no sólo el negocio, sino también su aprovechamiento por las comunidades y faenas de menor tamaño. Pero, sin embargo, en muchas ocasiones no se logra avanzar porque la regulación actual no lo permite, como ocurre, por ejemplo, en materia de infraestructura compartida”.

Jorge Riesco finalizó señalando que “el ámbito y objetivos de esta alianza productiva plantean importantes desafíos para las autoridades ambientales y organismos sectoriales que deben otorgar las autorizaciones respectivas, en términos de jugar un papel facilitador y colaborativo, y no un entorpecimiento o demora excesiva, por lo que esperamos que este acuerdo sea facilitado y aprobado en forma expedita, y un ejemplo de la colaboración que puede existir entre las empresas del sector y la minería siga siendo el pilar fundamental para el crecimiento económico de nuestro país”.

