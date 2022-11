Spence presentó avances en perforadoras y camiones autónomos

La ministra de Minería, Marcela Hernando, recorrió la sala de control desde donde se operan a distancia los equipos. La compañía ya trabaja con cinco perforadoras autónomas y se apresta a operar desde enero próximo el primero de 33 camiones de ese tipo.

viernes 18 de noviembre del 2022.- La Ministra de Minería, Marcela Hernando, conoció en terreno los avances del Programa de Autonomía Spence|BHP, con un recorrido por la sala de control desde donde actualmente se operan cinco perforadoras autónomas, y que también permitirá operar 33 camiones autónomos que se irán incorporando progresivamente a la faena desde enero de 2023.

Las iniciativas que se desarrollan en Spence, sumadas a las que están en curso en Escondida, permitirán a BHP contar con la flota de equipos autónomos más grande de Sudamérica a 2025, tal como fue anunciado en la última versión de la conferencia minera Exponor 2022.

«Autonomía es mucho más que solo tecnología. Es capacitar y apoyar a nuestros trabajadores en la transición hacia nuevos roles y trabajar con las nuevas generaciones, junto a liceos, a universidades, a todo el ecosistema educativo de la región para crear las habilidades del futuro», dijo Cristian Sandoval, Presidente de Pampa Norte I BHP.

Respecto de la visita de las autoridades, el ejecutivo afirmó que «es una gran motivación para el trabajo que venimos haciendo y refuerza que nuestra estrategia enfocada en personas y creación de valor social es la correcta».

La ministra de Minería, Marcela Hernando, destacó que «hemos constatado en Spence cómo la minería está dando pasos importantes para ser más sostenible avanzando en la incorporación de nuevas tecnologías».

«Estamos viendo una industria 4.0 en donde la automatización de los procesos es muy relevante en las operaciones de faenas, permitiendo mejorar la productividad, pero por sobre todas las cosas, la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, que no se ven expuestos a procedimientos que puedan tener algún riesgo», agregó.

«También quiero destacar el proceso que ha realizado BHP para reconvertir a los mismos trabajadores y trabajadoras, permitiéndoles tener continuidad en la operación», valoró la autoridad.

Foco en las personas

A la fecha, el proyecto de Perforadoras Autónomas y la primera ola de Camiones Autónomos ha logrado un 85% de reconversión interna. Es decir, 41 trabajadores y han transitado con éxito hacia roles de autonomía.

«He visto cómo la autonomía nos ha beneficiado sobre todo en seguridad: nos saca de los riesgos, de la línea de fuego. En mi caso, me sumé a este cambio muy entusiasmado y confiado en que esto sería bueno para mí, mi familia, y mi futuro laboral. No me equivoqué», dijo Carlos Pichunlaf, controlador de Perforadoras Autónomas.

Otro tema abordado en la visita fueron los avances en representación femenina a fin de continuar avanzando en la meta de BHP de alcanzar el balance de género al 2025 en todas sus operaciones.

Actualmente cerca de un 33% de la dotación de Spence corresponde a mujeres, el número más alto de la industria, superando en aproximadamente tres veces el promedio nacional.

Respecto de autonomía, en el proyecto de perforadoras la operación logró que un 25% del equipo sea compuesto por mujeres, cifra que esperan incrementar durante la implementación de camiones autónomos.