SQM, Bimbo y BID invertirán US$50 millones en 30 empresas agroalimentarias latinoamericanas

lunes 29 de mayo del 2023.- IDB, el brazo innovador del Banco Interamericano de Desarrollo; Grupo Bimbo, el mayor productor de pan del mundo; Latam Impact Fund, un fondo gestionado gestionado por Sonen Capital y Fondo de Fondos; y SQM, empresa chilena productora y desarrolladora de productos esenciales para el desarrollo humano, incluyendo salud, nutrición, energías renovables y tecnología; se han incorporado como socios comanditarios de The Yield Lab Opportunity Fund, un fondo de capital riesgo especializado para invertir en tecnología agrícola y alimentaria en América Latina y el Caribe.



El fondo tiene como objetivo invertir en 30 empresas en las etapas Semilla y Serie A/B en América Latina y el Caribe. Está gestionado por The Yield Lab Latam con inversores de la red Agtech Garage, en Brasil, Nesters, en Argentina y Agcenter, en Colombia.



El objetivo es recaudar 50 millones de dólares para invertir en empresas emergentes que estén reconfigurando la cadena de valor agroalimentaria de forma inclusiva, transparente, innovadora y disruptiva. Desde sus inicios, el Yield Lab Latam ha contado con el apoyo de reconocidos operadores en el mercado de la innovación e inversores institucionales de varios países latinoamericanos, para promover la innovación en el sector de tecnología alimentaria y la agricultura, así como para reducir la brecha entre los ecosistemas agroalimentario y de capital riesgo en toda la región.



“La cadena de valor alimentaria está cambiando y, como importante productor y desarrollador de nutrientes de especialidad queremos formar parte de este cambio. Junto con el fondo esperamos identificar tecnologías y modelos de negocio disruptivos que, junto con nuestras ventajas competitivas, nos permitirán mantener nuestra posición de liderazgo en cultivos de alto valor” comentó Pablo Altimiras, Vicepresidente Ejecutivo de Nitratos & Yodo de SQM.



“Nuestros inversores son agentes de cambio, como productores, corporaciones y proveedores agroalimentarios comprometidos con un futuro sostenible. Ayudamos a conectarlos con soluciones continentales, en toda América Latina, brindando visibilidad estratégica para construir un camino de innovación y generar soluciones a los desafíos comerciales a escala regional y global.”



Con este cierre, The Yield Lab Latam se consolida como una de las empresas líderes en inversión AgriFoodTech en América Latina durante los últimos cinco años, período en el que ha lanzado tres fondos de inversión e invertido en 19 empresas en siete países”, según un comunicado de los miembros del equipo de The Yield Lab Latam, Tomás Peña, Kieran Gartlan, Santiago Murtagh, Roberto Vitón y Camila Petignat.



Estos cuatro nuevos inversionistas se unen a productores y empresas familiares de la cadena de suministro agrícola que participaron en el primer cierre del Fondo de Oportunidades, entre ellos SURCOS S.A, una empresa argentina de insumos agrícolas, Petrovina, una empresa de semillas brasileña y Damha Agro, un gran grupo agrícola brasileño.