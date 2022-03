SQM entrega indumentaria deportiva a niños y niñas de Bajo Soga

En la localidad ubicada en la comuna de Huara, se realizó la entrega de equipos de fútbol al Club Deportivo local.

Los integrantes de las distintas categorías del Club Deportivo Bajo Soga recibieron camisetas, shorts y calcetas, cuya indumentaria deportiva utilizarán para representar a Bajo Soga en los próximos desafíos futbolísticos.

La actividad encabezada por Gary Merida, jefe de Relaciones Comunitarias de SQM y David Chamaca, presidente del Club Deportivo Bajo Soga, se generó en el contexto de un encuentro amistoso con una delegación proveniente de Camiña.

Por su parte, David Chamaca, presidente del club dijo que “esta entrega nace de un convenio con la empresa, quienes nos han apoyado desde un principio. Actualmente tenemos cuatro categorías, con las que esperamos seguir compitiendo en diversas localidades de la región y aspirar algún día a tener una cancha y organizar un gran torneo con las localidades del Tamarugal”.

“Hoy estamos en este sector eminentemente agrícola, donde viven cerca de 100 familias, entregando indumentaria a un club muy entusiasta, comprometido y con gran potencial. Incentivar la práctica de deporte, vida sana, y apoyar a las organizaciones deportivas es uno de los objetivos que persigue nuestro Plan de Sostenibilidad, el cual está orientado al desarrollo sostenible de las comunicades con las que nos vinculamos, y la creación de valor social compartido”, señaló durante la entrega Gary Merida, representante de SQM.

Durante el encuentro amistoso, el jugador de la categoría Sub 15 de Bajo Soga, Ángel Condori Huanca, expresó: “cuando se trata de representar a Bajo Soga siempre estamos motivados, más aún hoy con esta ayuda. Como equipo ya hemos ganado algunas copas y esperamos poder seguir compitiendo. Hoy me tocó usar el número 3, pero el número no hace al jugador”.

La compañía a través de diversas iniciativas deportivas, culturales, educativas y de rescate patrimonial además de Bajo Soga, también está presente en Huara, Pisagua, y en diversas localidades de la comuna de Pozo Almonte.