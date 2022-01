SQM expande su compromiso ESG con auditoría IRMA

Chile

La empresa chilena de litio, en línea con su Plan de Sostenibilidad, consolida su compromiso con la transparencia en la información que reporta a sus públicos de interés y las mediciones de acuerdo con los más altos niveles de protección social y medioambiental que requiere la industria minería global.

lunes 17 de enero del 2022.- SQM, líder global en la producción de litio de clase mundial, con sede en el Salar de Atacama, Chile, anuncia el inicio de una auditoría de parte de terceros de acuerdo con los estándares más rigurosos de mejores prácticas en responsabilidad social y medioambiental en mineras de escala industrial: el Estándar para Minería Responsable de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA, por su sigla en inglés).



Al iniciar una auditoría independiente por parte de terceros, que es de conocimiento público, la compañía puede participar como miembro en el programa IRMA, siendo la segunda empresa minera de litio y la primera minera de Chile que inicia este tipo de auditoría independiente, convirtiéndose en miembro completo de esta iniciativa.



De acuerdo con un informe del Programa de Medioambiente de las Naciones Unidas (UNEP, por su sigla en inglés) publicado en 2020, IRMA “es el único estándar para la minería de escala industrial enfocado en sitios mineros que considera múltiples grupos de interés que ofrece una verificación y certificación externa independiente, que exige medidas correctivas y una mejora continua”.



Además, IRMA es el único estándar para sitios mineros con los criterios más robustos en relación con el trabajo, términos laborales justos, seguridad, salud ocupacional y de la comunidad. que exige la participación de la comunidad en todos los pasos del proceso. Este es un aspecto central para SQM, ya que está en línea con su robusto Plan de Sostenibilidad, que, a un año de su lanzamiento, guía a la compañía para dar pasos concretos hacia el cumplimiento de metas en distintas áreas y certificaciones internacionales con altos estándares de transparencia y reportabilidad.



Los grupos de interés pueden contactar a los auditores ERM-CVS, un cuerpo de certificación aprobado por IRMA, de manera directa. Al término, también se compartirá un informe de auditoría de manera pública, lo que permitirá a los revisores comprender las fortalezas y debilidades de la operación y guiar las mejoras. Esto permitirá a SQM incentivar a los distintos grupos de interés a participar en la auditoría y revisar el informe resultante mientras la empresa trabaja para mejorar de manera continua sus prácticas en los meses y años venideros.



Esta membrecía es parte de los procesos establecidos de SQM para trabajar por un mayor estándar de transparencia y responsabilidad pública en sus objetivos corporativos sobre asuntos ambientales, operaciones sostenibles y responsabilidad social. También está ligado con el rol que la empresa juega en la cadena de valor de empresas estratégicas que apoyan el desarrollo humano, entre las que se encuentra la revolución de los vehículos eléctricos y la movilidad sostenible.



Al final de 2021, SQM también anunció su participación en el programa de la ONU Race To Zero” (Carrera hacia el Cero) y la prueba del primer camión eléctrico de alto tonelaje en Chile que se use en operaciones de mineras de baja emisión, con lo que demuestra aún más sus compromisos ESG.



Al comentar la noticia, el CEO de SQM, Ricardo Ramos, dijo: “Este es un paso fantástico hacia adelante para SQM en nuestros esfuerzos continuos para liderar la industria en términos de compromisos de sostenibilidad y la divulgación al público de nuestros objetivos ESG. La membrecía IRMA de SQM represente el desarrollo más reciente en un conjunto de iniciativas ecológicas, pero no nos detendremos aquí. Nuestro objetivo es lograr el Nivel de Transparencia IRMA para 2022 e IRMA 50 para el 2025 y sentimos un firme optimismo de que podremos realizar los cambios necesarios para cumplir con estas metas consideradas con sumo cuidado. Este es un tiempo emocionante para SQM ya que seguimos explorando formas innovadoras de volver nuestra producción de litio cada vez más amigable con el medio ambiente, a la vez que escuchamos y apoyamos a nuestras comunidades locales”.