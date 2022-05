SQM lanza segunda convocatoria a programa de innovación en torno al litio

“Más Litio, Menos Huella” está dirigido a universidades, pymes, startups, entre otros, que cuenten con soluciones de electromovilidad y almacenamiento de energía.

Avanzar hacia la carbono neutralidad, potenciando el desarrollo de soluciones que aporten a la electromovilidad y el almacenamiento estacionario de energía, es el desafío de la convocatoria de innovación abierta “Más Litio, Menos huella”, impulsado por segundo año consecutivo por SQM en conjunto con la aceleradora INNSPIRAL y que está dirigida a todos los centros de I+D y universidades, pymes y startups.

La convocatoria apunta a dos tipos de propuestas, como soluciones de electromovilidad que impulsen su desarrollo en Chile, preferentemente aquellas que generan valor en sectores remotos, aislados o vulnerables del país, contribuyendo con un transporte accesible y más eficiente energéticamente. Se espera también recibir proyectos de almacenamiento estacionario que extiendan el uso de las tecnologías de almacenamiento en los mismos sectores de preferencia anteriormente nombrados, que no cuenten con acceso a la red eléctrica o presenten intermitencia en su suministro, de manera de fomentar la autogeneración y autoconsumo.

José Miguel Berguño, Vicepresidente Senior de Servicios Corporativos de SQM, señaló “somos una compañía que históricamente hemos estado marcada por la innovación, que hoy nos permite ser líderes en la producción de litio, producto que por su relevancia actual y aporte al desarrollo de energías limpias nos impulsa a nuevos desafíos para avanzar hacia una industria tecnológica y sustentable, capaz de generar valor agregado y que mejor que realizarlo en conjunto con el fomento del ecosistema innovador local a través de iniciativas como Más Litio, Menos Huella que destacan por promover el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio con un impacto medioambiental y social en línea con el Plan de Sostenibilidad que impulsamos como organización con foco en nuestra relación con las comunidades”.

Tras una exitosa primera edición, que convocó un total de 52 propuestas, 48 de ellas provenientes de distintas regiones del país. Iván Vera, presidente y fundador de INNSPIRAL, invitó a sumarse a esta segunda edición de la convocatoria que según destaca como un importante logro, “ya que es un espacio que permite conectar a empresas como SQM con startups con potencial de escalamiento en Chile y fuera del país. El apoyo no solo radica en el dinero, sino en el Know How respecto de los negocios a gran escala y el Know Who respecto de actores clave en el ecosistema”, aseguró.

Las postulaciones ya están disponibles y el próximo 11 de mayo, a las 11.30 horas, se realizará en Antofagasta el lanzamiento oficial de la convocatoria, en el auditorio del Cowork USQAI de la Universidad Católica del Norte y que se transmitirá vía streaming a través de las redes sociales de la compañía, para difundir los alcances del concurso. En tanto, el cierre de las postulaciones está programado para el 16 de mayo, mientras que el Pitch Day y premiación se realizará el 16 de junio, en el marco de Exponor 2022.

Los postulantes compiten por un premio de USD 100 mil a repartir entre los tres primeros lugares (USD 50 mil para el primer lugar; USD 30 mil para el segundo lugar y USD 20 mil para el tercer lugar), además de apoyo para el desarrollo de un piloto del negocio ganador y mentorías ejecutivas con expertos de SQM. Las postulaciones y bases se encuentran en el sitio web openinnspiral.com.