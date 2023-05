Subsecretario Kracht inicia diálogos sobre fortalecimiento de capacidad de fundición en Chile

Durante su intervención, la autoridad destacó que mejorar la capacidad de fundición es relevante porque es estratégico.

viernes 05 de mayo del 2023.- Con la participación de más de 60 representantes de comunidades y diversas instancias del ecosistema minero, el subsecretario de Minería Willy Kracht dio inicio al proceso de diálogo para la formulación de la nueva política de fundiciones y refinerías, que busca fortalecer la capacidad de fundición de cobre en Chile.

La instancia contó con la participación del subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño; la Gerenta de Sustentabilidad de la Fundición Chagres, Kattherine Ferrada y el profesor Gustavo Lagos. Cada uno de ellos entregó una exposición y posteriormente recibieron preguntas de las personas invitadas.

Durante su intervención, Kracht destacó que “mejorar la capacidad de fundición es relevante porque es estratégico, y esto porque podemos hacer trazabilidad, reducir minerales, podemos recuperar minerales nobles y por consideraciones de orden geopolítico”. Asimismo, indicó que fundir no es un mal negocio y llamó la atención con el hecho que desde 1990 no se desarrollan nuevas fundiciones en el país.

El problema que estamos enfrentando a juicio de Kracht es que “alrededor del 50% del cobre que producimos se va como concentrado, lo que hace que perdamos el esfuerzo, podemos hacer un esfuerzo grande por reducir emisiones hasta producir el concentrado, pero si después lo ponemos en un barco y se va a un país donde no tenemos control de las emisiones perdemos el esfuerzo hecho, perdemos trazabilidad”.

Por lo mismo, Kracht aseguró que como Gobierno entienden la urgencia del tema “nosotros sabemos que no es posible no hacer nada. Si no hacemos nada, si no tomamos decisiones en el momento adecuado, podríamos repetir la historia de Ventanas”. Hoy en cambio, existe la tecnología necesaria para crear fundiciones sin que ello signifique generar nuevas zonas de sacrificio.

Además, el subsecretario subrayó que esta propuesta se hará desde un proceso participativo. Hubo primero una conversación interna a nivel de Gobierno, pero será importante extender esa ronda y dialogar con todos los sectores. En ese marco, el subsecretario Kracht insistió con el punto de que para el Gobierno es muy importante la opinión del mundo del trabajo en la industria de la fundición.

Por último, la autoridad remarcó que este es un tema prioritario para el Ministerio y que mantiene la expectativa de que antes que termine el Gobierno se pueda conocer más de un proyecto de fundición en ejecución.