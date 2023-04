Teck produce su primer concentrado de cobre en Quebrada Blanca Fase 2

El objetivo de la operación es alcanzar una producción anual de cobre de 285.000 – 315.000 toneladas durante 2024 -2026.

Teck Resources Limited anunció que su proyecto Quebrada Blanca Fase 2 (QB2) ha producido su primer concentrado de cobre primario (bulk concentrate), a medida que el proyecto avanza en el comisionamiento y puesta en marcha y aumenta su producción total hasta 2023.

Al respecto, Jonathan Price, CEO de la empresa, destacó que «la primera producción de concentrado de cobre en QB2 es un hito importante a medida que avanzamos en nuestro plan de comisionamiento y aceleración hacia la plena producción este año».

Agregó que «este logro es posible gracias a los equipos dedicados y capacitados que han trabajado diligentemente para avanzar en esta operación transformadora, que es la piedra angular de nuestra estrategia de crecimiento del cobre».

A plena producción, QB2 duplicará la producción de cobre de Teck sobre una base consolidada. Como uno de los mayores recursos de cobre no desarrollados del mundo, tiene una vida útil inicial de 27 años utilizando sólo aproximadamente el 18?l tonelaje de reservas y recursos de 2022, con un importante potencial de crecimiento futuro. El objetivo de la operación es alcanzar una producción anual de cobre de 285.000 – 315.000 toneladas en 2024 – 2026. Las previsiones de producción de cobre de Teck para 2023 se mantienen sin cambios.

El proyeccto QB2 incorpora prácticas líderes de sustentabilidad, incluyendo el primer uso a gran escala de agua de mar desalinizada para la minería en la Región de Tarapacá en Chile, y existe un acuerdo para obtener energía 100% renovable de AES Andes para la operación a partir de 2025.

Teck también se ha comprometido con las comunidades locales en el área del proyecto QB2 desde 2012, incluido el trabajo colaborativo para crear beneficios tangibles en la región, que continuarán durante toda la vida útil de la operación.

Teck posee una participación indirecta del 60% en Compañía Minera Teck Quebrada Blanca SA («QBSA»), propietaria de QB2. Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. junto con Sumitomo Corporation tienen una participación colectiva indirecta del 30% en QBSA. ENAMI tiene una participación no financiera del 10% en QBSA.