Teck suspende temporalmente las actividades de construcción del proyecto QB2 en respuesta a COVID-19

La suspensión ordenada de las actividades de construcción es efectiva de inmediato, y la fuerza laboral se desmovilizará en los próximos días. Hasta la fecha, no se han confirmado casos de COVID-19 asociados a empleados o contratistas de QB2.

Teck anunció hoy una suspensión temporal de las actividades de construcción en su proyecto Quebrada Blanca Fase 2 (QB2) para garantizar la seguridad de los trabajadores y apoyar los esfuerzos chilenos para limitar la transmisión de COVID-19.

Esta suspensión será por un período inicial de dos semanas, momento en el cual Teck volverá a evaluar el estado del proyecto a la luz de la situación de COVID-19. La suspensión afectará a un total de aproximadamente 15.000 trabajadores en el proyecto QB2.

“Teniendo en cuenta el tamaño y la significativa escala del proyecto QB2, y la gran cantidad de desplazamientos de los trabajadores por todo Chile, ésta es la decisión correcta para proteger la salud y la seguridad de ellos y de sus familias, y para apoyar los esfuerzos del gobierno chileno para detener la propagación de COVID-19”, dijo Don Lindsay, presidente y CEO de Teck.

El ejecutivo agregó que “en los próximos días, prepararemos un plan para estar listos para reiniciar la construcción lo antes posible, sujeto a nuevos desarrollos en la respuesta a COVID-19. Quiero agradecer a todos los trabajadores por su comprensión y su continuo enfoque en la salud y la seguridad durante estos tiempos difíciles”.

Teck proporcionará una actualización del proyecto QB2 durante la conferencia telefónica anual de inversionistas y analistas el 1 de abril.

El Proyecto Quebrada Blanca Fase 2 (QB2) es uno de los recursos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo. Teck posee una participación indirecta del 60% en Compañía Minera Teck Quebrada Blanca SA (“QBSA”), propietaria de QB2. Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. y Sumitomo Corporation juntas tienen un interés colectivo indirecto del 30% en QBSA. ENAMI, una agencia estatal chilena, tiene una participación no financiera del 10% en QBSA.