Tips para mujeres que quieren ingresar y mantenerse en la minería

Ejecutivas y trabajadoras conversaron con Portal Minero para contarnos sus experiencias y cómo lograron entrar y mantenerse en el mundo minero.

Parece una moda, pero lo cierto es que la participación de la mujer en minería en Chile deja mucho que desear. Con una porcentaje en torno al 10%, lo cierto es que está lejos de lo ideal. “Es difícil evaluarla bien. Aunque mirando el vaso medio lleno ha mejorado, pero ya avanzado el siglo XXI las tasas de participación son extremadamente bajas”, asegura la Directora Operaciones de la consultora de RRHH Gudcompany, María José Onetto.

Las empresas mineras han hecho lo suyo. Existe un interés por contratar mujeres. Han lanzado programas especiales como el de mentoras, aprendices y graduadas, pero el ritmo sigue lento.

Portal Minero conversó con algunas empresas para que entreguen recomendaciones a las postulantes.

Lo primero: creerse el cuento”

Según la mayoría de las empresas, el primer escollo es que no todas las mujeres creen que pueden trabajar en minería.

La gerente Transformación Cultural y Talento Estratégico de Codelco, Mary Carmen Llano explica que “hoy día nosotros tenemos ciertas dificultades porque las mujeres nos integramos tarde a la minería. Muchas veces cuando necesitamos gente para determinados cargos con cierta experiencia, no hay. Por eso necesitamos que las mujeres se atrevan, se interesen y derriben mitos.”

Para María José Onetto, lo primero es que no le tengan miedo al rubro. “Si calza con tus intereses no tengan ninguna aprehensión en capacitarse en materias netamente mineras como metalurgia o ingeniería eléctrica. Hay una moción social y una necesidad de las empresas mineras de que la fuerza laboral aumente, pero que no lo haga solamente en hombres”.

Un ejemplo de esto es Elisabeth Castillo. La primera maquinista del Ferrocarril FCAB. “Soñé ser la primera maquinista de trenes de línea del Ferrocarril de Antofagasta y trabajé duro para lograrlo. Confié en mis capacidades, pero también tuve en este proceso muy buenos compañeros, y tutores expertos a quienes les estoy agradecida”, aseguró.

Una vez que tomada la decisión por el mundo minero, Mary Carmen llano de Codelco recomienda prepararse para el momento de la postulación a los puestos de trabajo. “Hemos visto que las mujeres tienen brechas en instancias como las entrevistas. Las invitamos a prepararse y a conseguir apoyo. Nosotros estamos preparando un trabajo en Codelco en no sólo invitarlas a participar. Si no que también orientarlas en qué significa trabajar en la minería y también cómo dar una buena entrevista e integrarse a los equipos de trabajo.”

Segundo: seguir siendo mujeres

Según las fuentes entrevistadas por Portal Minero, muchas mujeres que ingresan al rubro minero, se salen al poco tiempo. Los turnos, principalmente, es el motivo más conocido.

Aquí la receta de las expertas es seguir siendo mujeres y no tratar de igualar a los hombres.

“Por intentar igualar la dinámica masculina, las mujeres empiezan a fracasar en su lado familiar, finalmente dejando sus trabajos. Si intento ser como los hombres, quedándome hasta tarde, llegando temprano, termina por socavar todo mi balance con mi vida personal y al final se cumple la profecía autocumplida de que las mujeres no sirven para la minería”, opina María José Onetto.

Este fenómeno ha sido identificado como el síndrome de doble carga”. La conciliación de la vida laboral y familiar es uno de los grandes temas en la actualidad y las empresas mineras la están abordando, tanto para su personal masculino como femenino.

La gerenta General del ferrocarril FCAB, Katharina Jenny, asegura que -por experiencia propia- la conciliación es posible. Yo asumí este rol con mi hija de 3 años, ahora tiene 6 y he podido compatibilizar ambos roles de super buena manera. Las empresas tienen mucho que aportar en esto para que las mujeres podamos tener espacio sin tener que elegir entre un rol u otro” asegura.

“Por eso no hay que tener miedo a sacrificar la vida personal. Las industrias se han propuesto contratar más mujeres. El desafío hoy día es cómo las retenemos. Cómo hacemos que para estas mujeres quieran desarrollarse en nuestra industria, sin tener obstáculos”, recalcó Katharina Jenny.