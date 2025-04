Tribunal Ambiental ratifica calificación favorable del proyecto minero Comahue en Antofagasta

El proyecto contempla una operación de ocho años, mientras las fases de construcción y cierre tendrán una duración de 12 y 9 meses respectivamente. La iniciativa contempla una inversión de US$ 55 millones.

viernes 04 de abril del 2025.- El Primer Tribunal Ambiental desestimó los cuestionamientos realizados por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Agricultura Cunicultura Desierto Verde, por la Asociación Núcleo Geológico Norte, así como por algunos vecinos, en contra de la resolución que había rechazo su solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 20230200153, de 28 de marzo de 2022, que calificó favorablemente la declaración de impacto ambiental del “Proyecto minero Comahue”, del titular Next Minerals S.A., en la comuna de Antofagasta.

Las agrupaciones y vecinos plantearon en su acción la existencia de eventuales vicios en la evaluación ambiental de la iniciativa, vinculados con la exclusión de La Reserva Nacional La Chimba del área de influencia del proyecto, así como en el descarte de impactos significativos sobre la salud de la población, recursos naturales renovables, alteración de los sistemas de vida y costumbres de las comunidades cercanas, áreas protegidas y patrimonio cultural.

Además, cuestionaron que la autoridad ambiental no ponderó debidamente los pronunciamientos de Conaf y de la DGA en relación con la ubicación cercana de la Reserva Nacional La Chimba y el eventual impacto sobre los recursos hídricos, respectivamente.

La sentencia determina que no existen formas de interacción directa de las partes, obras y/o acciones del proyecto con la Reserva Nacional La Chimba, ya que los diferentes estudios realizados descartan que los impactos del proyecto alcancen niveles significativos en la reserva o en otros elementos de valor ambiental del territorio.

Se detalla en el fallo que existió una correcta estimación y modelación del material particulado y gases que emitiría el proyecto, comprendiendo a todos los receptores sensibles, incluidos El Sindicato de Trabajadores Independientes de Agricultura Cunicultura Desierto Verde y otros pequeños agricultores del sector, descartándose fundadamente que el proyecto genere riesgos para la salud de la población.

Asimismo, el tribunal descartó la afectación de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos ya que, conforme con la evidencia técnica presentada durante la evaluación del proyecto, no existen efectos adversos significativos que afecten a la comunidad cercana. Así, se detalla que las modelaciones de emisiones atmosféricas y ruido muestran niveles por debajo de las normas aplicables en el predio del Sindicato Desierto Verde, el proyecto no extraerá aguas que pudieran afectar las actividades agrícolas y que no habrá restricciones de acceso o alteración de rutas utilizadas.

En cuanto a la supuesta falta de consideración de los pronunciamientos sectoriales de la Conaf y la DGA, referidos a la exclusión de la Reserva Nacional La Chimba del área de influencia del proyecto y al descarte de impactos sobre los recursos hídricos, respectivamente, el Tribunal destacó que el SEA, ejerciendo su rectoría técnica, ponderó adecuadamente los antecedentes existentes en la evaluación ambiental del proyecto, descartando técnicamente lo sostenido por Conaf y considerando expresamente lo requerido por la DGA al complementar el sistema de monitoreo para detectar posibles fugas e infiltraciones.

“El tribunal rechazó la reclamación y resolvió que la resolución impugnada era legal, dado que se descartaron las ilegalidades invocadas por los reclamantes, al constatarse que se efectúo una fundada determinación y delimitación del área de influencia del proyecto minero Comahue para los componentes aire, fauna, ruido, agua en relación con la Reserva Nacional La Chimba. Asimismo, se verificó una debida justificación de la inexistencia de un riesgo para la salud de la población y de efecto significativo sobre el aire, el medio humano, las áreas protegidas y el patrimonio cultural. Adicionalmente, el Tribunal descartó una eventual infracción por la falta de consideración de los pronunciamientos de la Conaf y la Dirección General de Aguas, al constatarse su debida ponderación y análisis técnico por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta”, detalló el Ministro Titular en Ciencias, del Primer Tribunal Ambiental, Marcelo Hernández.

Descripción del proyecto

El proyecto es una faena minera nueva que se ubicará en la comuna de Antofagasta, a 22 kilómetros lineales al noreste de la capital regional en el área limítrofe entre el desierto de Atacama y la Cordillera de la Costa.

Considera la explotación del yacimiento de cobre subterráneo Comahue a una tasa promedio de extracción de 58.500 toneladas mensuales, con un poder de compra de mineral de terceros por un total de 4.500 toneladas mensuales y la operación de una planta de beneficio de mineral que permitirá el procesamiento de un total de 756.000 toneladas anuales para la producción estimada de 6.500 toneladas al año de cátodos de cobre de alta pureza.

La fase de operación sería de ocho años, y las fases de construcción y cierre tendrían una duración de 12 y 9 meses respectivamente. La iniciativa contempla una inversión de 55 millones de dólares.