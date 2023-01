Vecinos y autoridades de La Higuera piden al Gobierno que apruebe el proyecto Dominga

Alcalde de la comuna entregó una carta al ministro de Hacienda, Mario Marcel, manifestando el anhelo de la comunidad.

Hasta las dependencias del Ministerio de Hacienda, en Teatinos 120, llegó el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, junto a dirigentes de la comunidad para entregar una carta dirigida al titular de esta cartera, Mario Marcel, donde le piden al ejecutivo que apruebe los permisos para este proyecto minero-portuario, proceso que se extiende por diez años.

«Le pedimos que, a través de él, permita que el Consejo de Ministros, antes de que tome una decisión sobre el proyecto Dominga, escuche a las comunidades de La Higuera. El presidente Boric en reiteradas ocasiones, durante su campaña, y una vez que fue elegido mandatario, ha manifestado su intención de querer escuchar a las comunidades para ser gobierno, y hoy día, que es una decisión técnico-política que está en manos del gobierno, queremos que también se vean representadas las comunidades de La Higuera», dijo el edil tras salir de las dependencias de la cartera de Hacienda.

En marzo del año pasado se realizó una consulta ciudadana en la comuna de La Higuera, donde el 96 por ciento de los votantes se inclinó por apoyar la construcción del proyecto minero-portuario Dominga que cuenta con evaluación ambiental favorable y revisión positiva de la Corte Suprema, y sólo resta su aprobación por parte del Comité de Ministros del actual Gobierno.

«La extrema judicialización del proceso de evaluación ambiental de Dominga, que ya lleva 10 años, ha sido liderada por una ONG extranjera y por personas que no son La Higuera. Confiamos en que el Gobierno cumplirá su promesa de escuchar a las comunidades y respetar las identidades y tradiciones de los territorios, tal como lo sostiene el Acuerdo de Escazú, recientemente ratificado por Chile», se lee en la misiva entregada al ministro Marcel.

El alcalde Galleguillos agregó que «desde el año 2017 las instituciones especializadas en materias de medio ambiente han aprobado el proyecto. No se entiende cómo hoy día, por decisiones políticas, este proyecto no se aprueba y se quiebra la institucionalidad».

La Asociación Comunal de La Higuera, agrupación de habitantes adeptos a Dominga de distintas localidades de La Higuera, también llegó a la capital para acompañar la entrega de la misiva, destacando el vínculo entre la comunidad y el proyecto mediante el acuerdo marco establecido para beneficiar a los vecinos y vecinas.

Uno de sus representantes, Jonathan Rojas, explicó que «somos de una comuna minera por tradición, estamos totalmente de acuerdo con el proyecto porque nos traería desarrollo, progreso, educación, trabajo y una infinidad de cosas que hoy no tenemos en nuestra comuna. Estamos hace décadas dentro de las comunas más pobres de Chile, entonces, queremos un cambio. Dominga, al comenzar sus obras, necesita alrededor de 8 o 9 mil personas para la mano de obra y la comuna no tiene más de 5 mil habitantes, entonces no solamente se beneficiará La Higuera, sino que también la región completa», concluyó.