Ventanas y Teniente: un ejemplo de trabajo en equipo de fundidores

En la siempre compleja mantención general de la fundición Caletones de la División El Teniente, un equipo de la División Ventanas concurrió en ayuda para realizar un trabajo especializado cumpliendo sin accidentes y en el tiempo planificado.

Diez días de arduo trabajo tomó la limpieza y vaciado de material desde la cámara de enfriamiento evaporativo de la Fundición Caletones de División El Teniente. El complejo operativo requería personal altamente especializado, por lo que se solicitó el apoyo a la Fundición de Codelco Ventanas, que envió una cuadrilla de aseo Industrial de la empresa contratista KDM.

Para ello, a principios de marzo viajaron 12 trabajadores de KDM y de Codelco Ventanas, quienes mediante un sistema de turnos y trabajando de manera ininterrumpida durante una semana y media, lograron desocupar y dejar operativa la enorme cámara, tres veces más grande que la existente en Fundición Ventanas.

Desde División Ventanas además resaltaron que el envío de esta cuadrilla se hizo con tal coordinación, que no afectó la continuidad del servicio de aseo industrial en la Fundición. Así lo explicó Silvana Bertoglio, ingeniero jefe de Preparación y Carga (PRECA). “Las actividades se planificaron y reforzaron de tal manera que no perjudicó la continuidad operacional ni la calidad de los trabajos”, indicó.

“El Dinosaurio”

En Caletones, la imponente estructura de 35 metros, construida en paneles de acero al carbono y de fierro fundido, fue coloquialmente llamada el dinosaurio” por los trabajadores, quienes establecieron un sistema de turnos y, con ayuda de martillos neumáticos, fueron removiendo toneladas de material, que se acumulaba hasta casi los seis metros de alto, lo que complicaba el funcionamiento y eficiencia de la cámara de enfriamiento.

Por parte de la División El Teniente, el operativo fue supervisado por prevencionistas de riesgos, lo que sumado al oficio y experiencia de los trabajadores, permitió que las tareas de limpieza y remoción del material se realizaran de manera segura y sin incidentes.

Carlos Navarrete, encargado de patio de Fundición Ventanas y quien viajó como supervisor, comenta que “quedó demostrado el trabajo en equipo, y en eso influye mucho el respeto entre las personas, porque cada uno va con cierta misión y tiene que cumplirla: uno que va de supervisor, los antiguos que le enseñan a los más nuevos, etc. Cada uno cumplió su función y gracias a ese profesionalismo se cumplió con la pega sin ningún incidente ni ningún accidente. Para mí, son todos profesionales, porque no cualquiera hace el trabajo que allá se hizo”.

Otro de los integrantes de la cuadrilla, Jason Jara, subraya el valor de contar con especialistas que vayan transmitiendo su conocimiento, “por eso es importante que siempre haya gente antigua, porque son los que a uno le van enseñando y si uno no aprende es porque no quiere. Y esta experiencia fue pura satisfacción no más: conocer otra división y fue muy bonito también trabajar en equipo, y que el gerente nos diera la confianza como trabajadores de hacer esta pega que no era para nada fácil, y la sacamos adelante”.

Finalmente, Pablo Bohle, gerente de operaciones FURE de División Ventanas, destacó la iniciativa de colaboración entre divisiones, lo que refuerza una mirada estratégica y transversal del giro de negocio, y un reconocimiento a los oficios especializados de las fundiciones. Esperamos que esta acción se pueda replicar en otros requerimientos, y nos impulse a buscar recursos dentro de la misma corporación, generando sinergia entre nuestros centros de trabajo y promoviendo la excelencia operacional mediante la utilización y reconocimiento de nuestro talento interno”.