Viviana Meruane: “La pandemia nos plantea importantes desafíos, y la tecnología permite la flexibilidad y capacidad para teleoperar”

Chile

La directora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile y del Programa de Innovación en Manufactura Avanzada entrega su visión sobre cómo la tecnologización de la industria puede ayudar en tiempos de crisis. Además reflexiona sobre lo que ha sido el mes de la mujer en un contexto difícil.

martes 31 de marzo del 2020.- En el marco de la pandemia que estamos viviendo ¿Cómo ayuda la Manufactura Avanzada a las empresas?

En la actualidad solo un tercio de las industria chilena ha avanzado hacia la Transformación Digital; de hecho según el último estudio de Evolución en la Trasformación Digital realizado por PMG Chile y la Cámara de Comercio de Santiago, el 65% de las empresas del país están en los niveles 1 y 2 de un total de 5, lo que representa que no están incorporando nuevas tecnologías, y por ende no acceden a beneficios como: disminución de tiempos no productivos; reducción en costos de mantenimiento y de las fallas imprevistas, entre muchos otros.El escenario actual de la pandemia nos plantea importantes desafíos, hoy muchas tareas podrían hacerse a la distancia, y la tecnología permite la flexibilidad y capacidad para teleoperar y trabajar a distancia.

Usted es la primera mujer el dirigir el Departamento de Ingeniería Mecánica y una de las pocas mujeres que está relacionada a Manufactura Avanzada ¿A qué crees que se debe? ¿Qué estamos haciendo mal, como sociedad, para que estos hayan sido denominados mundo de hombres”? Esto requiere de un esfuerzo para introducir nuevas herramientas y competencias asociadas a la innovación y el desarrollo tecnológico, siendo al mismo tiempo una oportunidad para realizar los cambios necesarios que las empresas requieren para mejorar su productividad y competitividad. Yo diría que es un honor ser la primera mujer en asumir la dirección del Departamento de Ingeniería Mecánica y ser la directora del Programa de Corfo, Innovación en Manufactura Avanzada, que pretende acercar las universidades a la industria y hacer de Chile un país más competitivo. Desde que decidí ingresar a la carrera de Ingeniería Civil Mecánica y luego hacer un doctorado en la misma área he estado rompiendo esquemas. Soy una convencida que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades, y que no existen carreras para hombres o para mujeres, son todas construcciones sociales. Ojalá en un futuro cercano podamos ver más ingenieras en posiciones de liderazgo, en especial en los campos de las mal llamadas ingenierías duras”. Desde que asumió ambos cargos ¿Cuál es tu balance personal?

Es un balance positivo. Si bien para las mujeres siempre es más desafiante que para los hombres, tengo una larga relación con la Universidad de Chile, en particular con el Departamento de Ingeniería Mecánica (DIMEC) y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM). Desde que ingresé a la Universidad he participado activamente en distintos roles, como consejera electa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Jefa Docente del DIMEC, directora de la iniciativa Beauchef Proyecta parte del proyecto Ingeniería 2030, además de participar en varias comisiones del departamento y Facultad. Era un paso natural seguir con la dirección del DIMEC y el apoyo de mis colegas fue fundamental para atreverme a tomar la decisión. Luego llegó el Programa de Innovación en Manufactura Avanzado (IMA+) y ambas cosas, a mi juicio, van bastante bien. Un mensaje para las mujeres que están relacionadas a las ciencias y para las que quieren relacionarse.

Para las que hoy hacen ciencia mi admiración y respecto, por lo que les mando un abrazo porque hemos hecho historia y nos hemos atrevido en una sociedad difícil. Respecto de las niñas y jóvenes que quieren adentrarse en el mundo de las ciencias y la ingeniería, solo decirles que se atrevan y sigan sus sueños. No hay carreras de hombres o mujeres, nosotras podemos ser parte de cualquier carrera, trabajo o profesión. Nosotras siempre podemos y hoy el mundo está caminando en esa dirección. Respecto al Programa de Innovación en Manufactura Avanzada ¿Cuál es la misión que tienen? Y ¿El rol de la Universidad de Chile al respecto?

La innovación en Manufactura Avanzada es algo que llevamos trabajando desde hace un tiempo en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Sin embargo, fue Corfo a través de su Gerencia de Capacidades Tecnológicas, quien adjudicó un financiamiento de 1.700 millones de pesos del Programa Tecnológico Estratégico: Hacia una Manufactura Avanzada a partir de la Revolución Tecnológica. Este Programa está liderado por la Universidad de Chile, y tiene como co-ejecutores a la Universidad de Santiago de Chile (USACH), a la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos, ASIMET A.G., a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), a Seguel Robotics SpA. El objetivo principal es el desarrollo, escalamiento y comercialización de soluciones tecnológicas que permitan avanzar desde la manufactura tradicional a una Manufactura Avanzada. Y como Universidad esto es muy importante porque tenemos un rol social, y es parte de nuestro quehacer relacionarnos con la industria, desarrollar tecnologías que permitan facilitar los procesos y así tener un impacto positivo en la forma en que producimos. ¿Cuáles serían los impactos positivos?

Los beneficios principales son disminución de tiempos no productivos; reducción en costos de mantenimiento y de las fallas imprevistas; Controlar y optimizar las operaciones en tiempo real, probar y evaluar cambios de operación y/o procesos sin afectar negativamente el proceso productivo; incrementar la calidad y eficiencia en el proceso de recuperación de piezas, tener mayor productividad en procesos de manufactura y conseguir un aumento de la seguridad laboral, entre otros. Esto además de ayudar con el medio ambiente porque si reutilizas piezas, como es el caso de nuestro proyecto de Manufactura Aditiva, estas contribuyendo a la sostenibilidad del proceso productivo; y por otra parte si eres más productivo y eficiente, ocupas menos energía. A poco más de un año del comienzo de IMA+ ¿Cuáles han sido los avances que pueden contar?

Ha habido varios avances en el primer año de IMA+. Por ejemplo, se han firmado 6 convenios con empresas, se han realizado varias actividades de carácter nacional e internacional y ya se pueden ver las primeras tecnologías desarrolladas, lo que está impactando positivamente el ecosistema. Estamos en un contexto difícil. Esto en términos sociales y también sanitarios ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el Departamento, Programa y cómo esperan hacer frente al futuro para sacar adelante el proyecto?

Para nosotros los trabajadores siempre están primero. Por lo tanto, lo primordial es verificar que todos tengan las condiciones adecuadas para realizar su trabajo. En este sentido, tanto con el conflicto social como con la pandemia actual, hemos dado flexibilidad con los horarios de trabajo e implementado el teletrabajo. Si estamos todos comprometidos y estamos dispuestos a ser flexibles, podemos seguir avanzando a pesar de las dificultades.

