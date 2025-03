VPE de ENAMI destaca el foco descentralizador del proyecto de ley que modifica el gobierno corporativo de la estatal

Ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, Iván Mlynarz puso énfasis en que propuesta de nueva gobernanza de ENAMI plantea que la alta dirección de la empresa se instale en región minera donde posee operaciones, excluyendo la RM.

Ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), Iván Mlynarz, y representantes sindicales de la estatal valoraron este miércoles el proyecto de ley que moderniza el gobierno corporativo de la compañía.

En particular, el VPE destacó la clara señal descentralizadora de la iniciativa ingresada por el gobierno y recordó que la propuesta sobre la instalación de las oficinas centrales de ENAMI en Copiapó se dio en la discusión parlamentaria del 2004 cuando se produjo la venta de Ventanas a Codelco, algo que no se ejecutó.

El proyecto actual ingresado por el gobierno, que se tramita con suma urgencia legislativa establece que la Vicepresidencia Ejecutiva y los ejecutivos principales deben desempeñar sus funciones en las oficinas regionales que defina la empresa, excluyendo la Región Metropolitana.

“Hoy el objetivo de descentralización es claro, la empresa tendrá que resolver dónde, si es en Copiapó, si es en La Serena, si es en Antofagasta, pero no en Santiago y le da un plazo de 24 meses para implementar la medida, porque si esta es una medida que se toma en serio significa no solo el traslado de las oficinas, sino que también el traslado de personas, de gerencias completas” sostuvo Mlynarz.

Ante la instancia legislativa, también expusieron representantes de las y los trabajadores de ENAMI, Betzabé Leiva, presidenta del Sindicato ENAMI Santiago, Mario Chassignolle, presidente de la Agrupación Nacional de Supervisores ENAMI (ANSE) e Ignacio González, tesorero del mismo sindicato

En la oportunidad, Betzabé Leiva Dueñas planteó que “como sindicato apoyamos este modelo de gobierno corporativo. Creemos que los cambios siempre son positivos. Modernizar la ENAMI es necesario. Tener una administración interna distinta nos va a beneficiar a todos, pero hay puntos que tienen oportunidades de mejora como la descentralización de ENAMI. Para los que estamos trabajando en Santiago un traslado no es fácil”.

A su vez, Mario Chassignolle planteó que “como sindicato apoyamos el proyecto. Porque en un congreso del 2013 en La Serena acordamos impulsar el proyecto de un nuevo gobierno corporativo, porque mejora el estándar del directorio. Hemos estado luchando más de 10 años por el nuevo gobierno corporativo y nos alegra que en este gobierno se haga carne ese anhelo”.

Al retomar la palabra, Mlynarz expuso que “se habla que la ENAMI está en Santiago, no, no está en Santiago. Está en Salado, está en Vallenar, está en Matta, está en Tocopilla, está en todas nuestras oficinas mineras que atienden a los pequeños productores. El problema es que los altos ejecutivos de ENAMI no estamos en regiones. Y lo que propone el gobierno es que los altos ejecutivos estén más cerca y gasten más tiempo en esas tareas que las tareas propias de Santiago».

Al finalizar su presentación ante la comisión legislativa, Iván Mlynarz reiteró la importancia de modificar el gobierno corporativo, “para que sea más profesional, que ponga en el centro el desarrollo de la empresa más que la representación de los actores que están en torno a la empresa y ese cambio consideramos que se propone en el momento adecuado porque la empresa está hoy día con sostenibilidad financiera, con una deuda controlada, con resultados que están mostrando que la empresa es capaz de hacerse cargo de su propia operación”.