VPE de Enami se reúne con Rio Tinto y valora avance del CEOL para Salares Altoandinos

martes 19 de agosto del 2025.- En el edificio corporativo de la Empresa Nacional de Minería en Santiago, el vicepresidente ejecutivo Iván Mlynarz recibió a una delegación de Rio Tinto, encabezada por Simon Trott, quien asumirá el 25 de agosto como CEO de la minera anglo-australiana que desarrollará con Enami el proyecto de litio Salares Altoandinos, y Jakob Stausholm, actual director ejecutivo de la compañía.

Trott y Stausholm estuvieron acompañados por Soledad Jeria, Country Head de Rio Tinto en Chile, y George Steele, geocientífico jefe, entre otros altos ejecutivos, mientras por Enami participaron de la reunión la fiscal Javiera Estrada y el Superintendente de Desarrollo del Litio, Jerónimo Verdugo.

En la oportunidad, los equipos de ambas empresas abordaron los desafíos de la alianza público-privada y los avances del proyecto Salares Altoandinos, en la misma jornada en que se concretó la aprobación del informe favorable de Cochilco, necesario para dar curso a la firma del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) entre el Ministerio de Minería y la filial de Enami, Enami Litio SpA.

“Hoy día recibimos en nuestras oficinas a los principales ejecutivos de Rio Tinto, con quienes coincidimos en valorar la celeridad que ha tenido Enami con el proyecto, tanto a nivel de exploración como en el proceso de selección de socios y búsqueda de tecnologías. Y estos avances se refuerzan con la tramitación del CEOL, primero con la toma de razón de la Contraloría General de la República y ahora con el informe favorable de Cochilco. Estamos sin duda ante un contrato histórico, porque es el primero de la Estrategia Nacional del Litio (ENL)”, destacó el VPE de Enami.

Entre otros aspectos, los requisitos y condiciones del CEOL -proceso que incluyó una consulta indígena que cerró con acuerdos con las 6 comunidades participantes- establece plazos y condiciones de operación, e incluye el requerimiento del uso de nuevas tecnologías de extracción de litio conforme al mandato de la ENL. Además, fija ingresos para el Fisco, gobiernos regionales y locales, investigación, desarrollo sostenible y aportes a las comunidades indígenas.

El acuerdo Enami-Rio Tinto entrará en etapa de revisión y aprobación por parte de entidades reguladoras tanto en Chile como en el exterior, de acuerdo con los marcos normativos aplicables a este tipo de acuerdos. Se espera que en el primer semestre de 2026 esté cerrado este proceso. Las operaciones del proyecto, sujetas a estudios adicionales, se espera que comiencen en 2032.

El proyecto Salares Altoandinos se ubica en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama, y comprende los salares Aguilar, La Isla y Grande. Es el proyecto greenfield con mayor volumen de recursos de litio en Chile, con más de 15 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE).