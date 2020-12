Académico del DIMin publica versión en inglés de libro sobre Geoestadística para la Industria Minera

Chile

miércoles 30 de diciembre del 2020.- la que presenta el Prof. del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, Xavier Emery y el investigador de Mines ParisTech, Serge Séguret, en el libro "Geostatistics for the Mining Industry, Applications to Porphyry Copper Deposits". El libro es publicado por el prestigioso grupo editorial CRC Press y compila el trabajo desarrollado por ambos investigadores desde fines de los años 90 y principios del 2000, en el marco de convenios de colaboración con la empresa Codelco. Según explica el Prof. Emery, el libro analiza los principales problemas mineros "en los que la geoestadística, una disciplina fundada en la década de 1960 por Georges Matheron para estudiar variables regionalizadas medidas en un número limitado de puntos en el espacio, desempeñe un papel relevante, incluyendo la interpretación y el modelamiento geológico de yacimientos, la evaluación de los recursos in situ y recursos recuperables, la planificación minera de largo plazo, la planificación de corto plazo y el control de leyes, la geotecnia, la geometalurgia y el muestreo". El libro contiene más de 150 ilustraciones y está orientado hacia una exposición práctica de los problemas planteados y de las soluciones propuestas, enseñada a través de estudios de caso en depósitos tipo pórfido cuprífero. La gama de problemas abordados y su presentación práctica hace que el libro sea único y utilizable por un público muy amplio: estudiantes, investigadores, geólogos, ingenieros, geotécnicos y metalurgistas.

