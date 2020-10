ACERA finaliza ciclo de webinars impulsando el Almacenamiento de Energía

La asociación desarrolló desde junio un ciclo de seminarios online con el objetivo de aportar en la discusión y difusión del conocimiento en torno a la transición energética.

El almacenamiento de energía es uno de los factores indispensables para la transición energética de Chile hacia un país 100% renovable, como también es la tecnología que ofrece un mayor potencial de flexibilidad a los sistemas eléctricos interconectados.

En la actualidad, los sistemas de almacenamiento mediante baterías han demostrado un gran potencial de beneficios al ser combinados con generación variable de muy bajo costo como las eólicas y solares. Es por esto que la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA AG., eligió a esta tecnología como protagonista del último webinar, de un ciclo que viene desarrollando desde junio, con un evento titulado “Almacenamiento de Energía: Un complemento necesario para alcanzar un sector eléctrico de bajas emisiones”.

El evento contó con una presentación central a cargo del Head of Policy de la Asociación de Energías Renovables del Reino Unido, Frank Gordon, quien detalló la experiencia de UK en esta materia. “Este tipo de eventos fomenta la discusión, la comprensión y el intercambio de información e ideas, lo cual es crucial para abordar la emergencia que nos impone el cambio climático. También es esencial aumentar rápidamente el despliegue de las energías renovables y el almacenamiento de energía. Espero que el Reino Unido y Chile sigan trabajando juntos en esta área, aprovechando la enorme experiencia y talento de ambos países”, sostuvo el experto tras el evento.

Después se realizó un panel de conversación que debatió el escenario chileno respecto al almacenamiento de energía, con la participación de la directora de Regulación de AES Gener y vicepresidenta de ACERA, Paola Hartung, el jefe de la Unidad de Apoyo Regulatorio del Ministerio de Energía, Francisco Martínez, la directora del SERC de la Universidad de Chile, Claudia Rahmann, el consultor de Inodú, Donny Holaschutz y la moderación del director de Estudios de ACERA, Darío Morales.

“El cumplimiento de la meta del 20?ERNC cinco años antes de lo estipulado en la ley, es una muestra de que la regulación no siempre es capaz de seguir el ritmo del avance tecnológico, el que muchas veces nos sorprende. En esta lógica es importante decir que no cabe duda de que los sistemas de almacenamiento son una tecnología habilitante para lograr tener un sistema eléctrico sustentable, y que su avance tecnológico de los últimos años es comparable a lo ocurrido con las ERNC. Es en este hecho donde radica la importancia de que aprendamos de las lecciones del pasado y seamos capaces de construir una regulación que no se quede atrás en la promoción de la utilización eficiente de los sistemas de almacenamiento en nuestra matriz eléctrica”, destacó Morales.