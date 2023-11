Adjudicación de compresores aumentará seguridad y producción en faenas de pequeña minería en O’Higgins

Los productores beneficiados por los fondos del Ministerio de Minería fueron convocados en la Escuela Mina Planta de Chancón para la entrega de certificados que acreditan la adjudicación de la maquinaria, en compañía del vicepresidente de Enami, Iván Mlynarz.

miércoles 08 de noviembre del 2023.- Cinco productores de la pequeña minería recibieron compresores para aumentar la productividad de sus faenas, lo que se traduce en mayor generación de recursos, de empleo y, en definitiva, mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad minera, a través de los fondos PAMMA Equipa y PAMMA Mujer, del Ministerio de Minería.

Los beneficiados del PAMMA Equipa son Humberto Flores Aburto, de la mina “La Chica”; Juan Manuel Olivares Beiza de “La Joyita”; Anibaldo Varas Lazo de la mina “El Chetula”, VL Minería Spa., de la faena “Convento” y la empresa “Explotación Ofas” de Alondra Varas, que recibió este equipamiento a través del PAMMA Mujer.

La seremi de Minería de la Región de O’Higgins, Bárbara Gavia, explicó que los compresores cumplen una función importante dentro del proceso minero, ya que proveen de energía neumática a las perforadoras, las cuales, a su vez, con la inyección del agua rompen la roca, disminuyendo el polvo que emana de esta labor.

En este sentido, los compresores son los equipos más solicitados por parte de la pequeña minería, porque -además de ser esenciales en el avance de la explotación y tener un costo elevado- protege la salud del trabajador ya que impide su exposición a las partículas de polvo y evita, al mismo tiempo, que ejerza fuerza manual para perforar la roca.

Los productores beneficiados por los fondos del Ministerio de Minería fueron convocados en la Escuela Mina Planta de Chancón para la entrega de certificados que acreditan la adjudicación de la maquinaria, en compañía del vicepresidente de Enami, Iván Mlynarz.

En la oportunidad, Juan Manuel Olivares dijo estar “agradecido con todos quienes me apoyaron, el equipo de la seremi de Minería, por todos los beneficios que tenemos porque nosotros no tenemos los medios para continuar trabajando. Con haber recibido esta maquinaria ya no será necesario arrendar, así es que nos vino como anillo al dedo”.

Por su parte, Alexis Valenzuela, de VL Minería Spa., comentó que “es importante continuar apoyando a la pequeña minería, especialmente en estos tiempos, en que la industria en general será clave en la explotación de minerales para enfrentar el cambio climático que se avecina”.