Alta Ley: “El desarrollo de la pequeña y mediana minería tienen una importancia estratégica para el país”

Para vincular a los proveedores con distintos actores del ecosistema minero, desde Alta Ley han realizado una amplia convocatoria con los distintos actores del ecosistema minero. En este sentido, el sector de proveedores debería tener un rol fundamental para eventuales procesos de transferencia de aplicaciones y adaptaciones tecnológicas para la PYMM.

viernes 30 de junio del 2023.- Este mes, la Corporación Alta Ley, junto al Ministerio de Minería, Enami, Sernageomin, Cochilco, y representantes de la pequeña y mediana minería (PyMM), lanzaron el Clúster para la innovación y tecnologización de este sector, con el objetivo de contribuir a mejorar la competitividad, productividad y sustentabilidad de los procesos productivos de la PyMM en Chile, a través de la adaptación, desarrollo, validación y transferencia de innovaciones y tecnologías.

Guillermo Olivares, Líder Proyectos Mineros de la Corporación Alta Ley, explicó en entrevista con la entidad el origen de esta iniciativa.

“Los sectores de la pequeña y mediana minería (PyMM) constituyen una actividad productiva clave en diversas regiones del país, explotando recursos de la minería metálica (cobre, oro, fierro, plata, plomo y zinc), y no metálica (caliza, recursos silíceos, recursos salinos, etc.). La situación socioeconómica de varias localidades del país depende directamente de la actividad de estos sectores productivos. La actividad de la PYMM genera del orden del 30% de los empleos directos de la minería, casi US$ 3.000 millones en exportaciones, además de los encadenamientos productivos que se generan con la adquisición de equipos, insumos y repuestos, así como con la contratación de servicios varios, incluyendo fletes, movimiento de tierras y mantención de equipos, entre otros”.

Agregó que “de ahí que la PYMM han sido definidas como sectores prioritarios en la Política Nacional Minera del 2050. Además, se estima que la PYMM tiene un alto potencial de “tiraje tecnológico”, y por lo tanto de tracción efectiva para el desarrollo local. Por otro lado, el desarrollo de la minería del futuro se encamina hacia la PyMM, por lo que su importancia es estratégica para el país. Estas y otras razones fueron relevadas en el Consejo Estratégico Ampliado de Corporación Alta Ley del año pasado, por lo que el desarrollo de este programa fue sindicado como una prioridad en la cartera de iniciativas de la Corporación durante este año”.

Olivares cuenta que la convocatoria será amplia hacia el ecosistema minero de empresas, productores, gremios, servicios públicos, universidades, centros tecnológicos y empresas proveedoras. “Dependiendo del tipo de actividad que desarrollaremos en el programa, nos contactaremos oportunamente con los potenciales participantes”.

En cuanto a los principales desafíos a trabajar este año, Guillermo señala que “nuestra aproximación metodológica busca superar los principales hitos que constituyen una hoja de ruta orientada a la pequeña minería; y también a la mediana minería, entendiendo que las barreras a superar en estos sectores son distintas. Para este año, nuestra planificación contempla un intenso trabajo de recopilación y reuniones con actores relevantes para la consolidación de una línea base, la conformación de una gobernanza del clustery el levantamiento de brechas tecnológicas, entendiendo las distintas realidades en que se desarrollan el sector de la pequeña minería, por un lado, y la mediana minería, por otro”.

Asimismo, destaca que “esta línea base y levantamiento de brechas tecnológicas, por sector, nos permitirán proponer iniciativas estratégicas priorizadasy la validación del ecosistema minero sectorial. En principio, las iniciativas estratégicas están asociadas a incorporar tecnologías para mejorar la gestión, sustentabilidad, eficiencia productiva, seguridad en los procesos; y otros aspectos que seguramente serán relevados en la etapa de preparación de la línea base. Nuestra idea original es proponer un portafolio de proyectos tecnológicos priorizados y validados con distintos tiempos de maduración, ya sea mediante el desarrollo de I+D+i, la transferencia tecnológica directa de soluciones; o la adaptación de tecnologías para los sectores de la PYMM. Además, es especialmente relevante en el desarrollo de este clúster, la identificación temprana de potenciales fuentes de financiamiento ”.

Fuente: Corporación Alta Ley