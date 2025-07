Pedro Correa de BHP expone hoja de ruta de inversiones por US$ 17 billones ante socios de Aprimin

Con foco en el ecosistema de proveedores, el vicepresidente de Proyectos de BHP Minerals Americas también abordó otros temas como innovación, sustentabilidad y oportunidades para empresas locales.

martes 15 de julio del 2025.- Frente a un público de líderes del ecosistema minero-industrial, el vicepresidente de Proyectos de BHP Minerals Americas, Pedro Correa expuso la completa agenda de inversiones que la compañía impulsa en Chile.

Esa fue la tónica del último Desayuno de Proyectos de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), donde los asistentes y el propio expositor identificaron un escenario mundial de disrupción en los mercados, pero donde se auspicia una alta demanda internacional de cobre.

La presidenta de Aprimin, Dominique Viera agradeció la alta convocatoria del evento. “Nuestro rol como proveedores es crucial en las inversiones que vienen al país y para el desarrollo de la minería en Chile. Creemos que instancias como esta nos permiten estar transversalmente en contacto con las necesidades y proyecciones de los mandantes, consolidado nuestra capacidad minera de clase mundial”, afirmó.

Con 52 proyectos en cartera y una inversión proyectada que supera los US$ 17 billones, BHP reafirmó su compromiso con el desarrollo del país, con foco en innovación, sostenibilidad y fortalecimiento de la cadena de suministro local.

Correa fue enfático en destacar que el éxito de este portafolio no depende exclusivamente de BHP, sino de todos los actores involucrados: “La plata compite en el mercado mundial con las mejores inversiones. Si no somos capaces de ejecutar proyectos con los estándares de retorno y desempeño esperados, esas inversiones no se quedarán en Chile”, señaló.

Respecto del ecosistema proveedor, el ejecutivo reiteró la disposición de la compañía a abrir espacios para la colaboración: “Nuestra cultura es de puertas abiertas. Lo que esperamos de ustedes es que nos ayuden a hacer mejores inversiones, más seguras, más sostenibles y que generen valor compartido.”

Añadió también que la innovación tecnológica y la eficiencia en costos son claves para que los proyectos puedan materializarse localmente, recalcando que “todos tenemos un rol que jugar”.

Proyectos intensivos en Escondida y Pampa Norte

En cuanto a la mina Escondida | BHP, el ejecutivo detalló el plan para reemplazar la concentradora por una nueva planta, que busca ser ejecutada bajo un modelo de integración temprana con contratistas.

“El reemplazo de la concentradora Los Colorados en Escondida es probablemente uno de los proyectos más desafiantes y estratégicos que tenemos en cartera. No solo por su magnitud técnica, sino porque queremos hacerlo con estándares de clase mundial, integrando a los contratistas desde etapas tempranas y generando oportunidades especialmente para proveedores locales,” afirmó Correa.

Sobre minera Spence | BHP, Correa destacó el avance en proyectos de expansión de capacidad y mejoras tecnológicas, además del desarrollo de soluciones asociadas al manejo de relaves y al uso de agua desalada. “Estamos buscando permanentemente nuevas tecnologías y formas de hacer más eficiente la operación, con foco en sostenibilidad”, señaló.

Adicionalmente, el VP de proyectos hizo referencia a Cerro Colorado, la otra operación de Pampa Norte, que actualmente está en cierre temporal. El ejecutivo especificó que el mayor flujo de la inversión total de los proyectos por más de US$ 17 billones, tendrá lugar entre los años fiscales de 2028 a 2030.

Durante la actividad también se abordaron desafíos relacionados con sostenibilidad, relaciones comunitarias, desarrollo de proveedores, seguridad laboral y estrategias de integración temprana. Este evento fue de carácter exclusivo para empresas socias de Aprimin, quienes valoraron la instancia como una oportunidad concreta para fortalecer la vinculación con proyectos estratégicos de la gran minería.