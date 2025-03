BHP lanza convocatoria en Chile y Latam buscando innovaciones para exploración y extracción de minerales críticos

La plataforma de innovación de BHP, Think & Act Differently, “TAD”, impulsa el Orebody Knowledge Challenge en la región que busca nuevas soluciones sobre conocimiento avanzado de yacimientos, mejorando la recopilación de datos de subsuelo. Se puede postular hasta el 6 de mayo.

lunes 31 de marzo del 2025.- Con el propósito de obtener un conocimiento avanzado del subsuelo y los yacimientos mineros, que permita mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la industria, la plataforma de innovación abierta de BHP, Think & Act Differently (TAD), se encuentra activamente buscando soluciones para que innovadores de Chile y Latinoamérica presenten sus propuestas.

“Orebody Knowledge Challenge” es el nombre de la iniciativa que, junto el apoyo de Unearthed Solutions y la colaboración de ChileGlobal Ventures, área de venture capital de Fundación Chile, se enfocará en el desarrollo de conocimiento avanzado de yacimientos, mejorando la recopilación de datos del subsuelo, acelerando los tiempos de perforación o reduciendo la necesidad de éstas; y en la integración de datos de diversas fuentes para fortalecer la toma de decisiones con información más precisa y detallada.

“Este desafío lo lanzamos en el marco de la llegada de Think & Act Differently de BHP a Chile y Latinoamérica y lo vemos como una oportunidad excepcional para expandir nuestra red de innovación y colaborar con nuevos talentos. Creemos que los avances ocurren cuando compartimos desafíos y exploramos nuevas ideas. Desde TAD sostenemos que pensamos y actuamos diferente porque la diversidad de pensamiento es clave para el futuro de la industria”, destacó Soledad Barbera, Head of Innovation Minerals Americas de BHP.

A través de esta convocatoria, TAD brindará respaldo a los participantes con distintos recursos según la madurez de su propuesta, incluyendo financiamiento para estudios o experimentos, acceso a expertos en minería y tecnología, redes de colaboración con socios estratégicos, apoyo técnico para validar sus desarrollos, y mentoría comercial para escalar sus soluciones dentro de la industria minera.

Sebastián Acevedo, gerente de ChileGlobal Ventures, valoró la iniciativa y señaló que “este tipo de desafíos representan una gran oportunidad para el ecosistema de innovación minera, porque no sólo permite conectar a emprendedores con soluciones de alto impacto demandadas por una empresa global, sino que también impulsa el desarrollo de tecnologías clave para una minería más eficiente y sostenible, que es fundamental para nuestro país. Desde Fundación Chile, creemos que iniciativas como Orebody Knowledge Challenge y, en particular esta colaboración con Think & Act Differently de BHP, son clave para acelerar la transformación del sector, generar valor para toda la industria y traccionar desarrollo tecnológico desde una industria fundamental para el país”.

El desafío ya está abierto para startups, instituciones de investigación y empresas tecnológicas de Chile y Latinoamérica y recibirá postulaciones hasta el 6 de mayo de 2025 a través de su página web, ofreciendo a los innovadores un período de diez semanas para presentar sus soluciones.

Asimismo, Soledad Barbera, Head of Innovation Minerals Americas de BHP, anunció que el equipo de Innovación TAD estará presente con un stand en abril en la principal feria minera de Latinoamérica, Expomin, donde presentará éste y otros desafíos y donde su equipo estará desplegado para conectar con emprendedores y actores del ecosistema de innovación en minería, para “que juntos pensemos el futuro de la industria”, finalizó.